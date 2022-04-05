Пентус-Розиманнус: дополнительные санкции должны быть жесткими и быстрыми

«Европейский союз ввел крупнейший в истории пакет санкций против начатой Путиным войны. Однако военные преступления, совершенные в Буче, требуют немедленного и жесткого дополнительного ответа. Изоляция энергетического сектора России — трудное решение для многих стран-членов ЕС, но это необходимый шаг для сокращения финансирования режима военных преступлений», — заявила Пентус-Розиманнус на встрече министров финансов в Люксембурге.

«Премьер-министр Эстонии предложила создать специальный счет, на который государства-члены ЕС могли бы в будущем переводить платежи за газ и нефть. Накопленные на счету деньги можно было бы какое-то время использовать для оплаты деяний России и поддержки в восстановлении Украины», — добавила министр финансов.