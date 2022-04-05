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Пентус-Розиманнус: дополнительные санкции должны быть жесткими и быстрыми

Кертту Кирьянен
, Репортер
Пентус-Розиманнус: дополнительные санкции должны быть жесткими и быстрыми
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Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Eero Vabamägi

Сегодня в Совете по экономическим и финансовым вопросам министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) повторила предложение Эстонии ответить на военные преступления, совершенные Россией, немедленными и жесткими дополнительными санкциями и изолировать российский энергетический сектор, пишет Postimees.

«Европейский союз ввел крупнейший в истории пакет санкций против начатой Путиным войны. Однако военные преступления, совершенные в Буче, требуют немедленного и жесткого дополнительного ответа. Изоляция энергетического сектора России — трудное решение для многих стран-членов ЕС, но это необходимый шаг для сокращения финансирования режима военных преступлений», — заявила Пентус-Розиманнус на встрече министров финансов в Люксембурге.

«Премьер-министр Эстонии предложила создать специальный счет, на который государства-члены ЕС могли бы в будущем переводить платежи за газ и нефть. Накопленные на счету деньги можно было бы какое-то время использовать для оплаты деяний России и поддержки в восстановлении Украины», — добавила министр финансов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко также сегодня принял участие во встрече министров финансов ЕС по видеомосту: «Помимо санкций против агрессора, Украина также нуждается в прямой поддержке, чтобы выстоять в войне. Это то, что предлагает и Европейский Союз».

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