Рийгикогу обсудит предложение предоставлять всем нуждающимся место в доме попечения за пенсию.

Инициированный правительством законопроект освобождает внуков от необходимости оплачивать содержание своих бабушек и дедушек и вводит в законодательство Эстонии понятие «долгосрочное попечение».

«Эти шаги – в нужном направлении, но их явно недостаточно. Наблюдающийся в последние месяцы безумный рост цен сделал проблему с доступностью домов попечения еще более острой и актуальной, и необходимо как можно быстрее найти оптимальное и гуманное решение. Государство не имеет права оставлять людей один на один с их проблемами. Вместо того, чтобы просто давать ложные надежды, нужно взять и наконец решить этот вопрос. Мы предлагаем обеспечить всех нуждающихся в этом местом в доме попечения за их пенсию», – сказала заместитель председателя социальной комиссии Рийгикогу, социал-демократ Хельмен Кютт. По ее словам, предложение социал-демократов поддержали четверо членов комиссии.

Предложенная социал-демократами поправка регулирует финансирование обслуживаемых местными самоуправлениями домов попечения таким образом, что самофинансирование клиентов не должно превышать 90% их пенсии. Остальную часть будет оплачивать государство в сотрудничестве с местным самоуправлением.

Первое чтение законопроекта социал-демократов, предлагающего сделать дома попечения доступными за пенсию, прошло в марте. Ранее социал-демократы уже дважды вносили в Рийгикогу законопроект, который требовал от правительства разработать комплексный план реорганизации сферы ухода за близкими. К сожалению, оба раза правящие партии не поддержали эти законопроекты.

В Эстонии живут десятки тысяч людей, которые вынуждены заниматься организацией долгосрочного ухода за своими близкими. Поскольку общество стареет, то растет и число людей, нуждающихся в уходе. По данным Министерства социальных дел, в 2018 году люди заплатили за услуги по уходу в общей сложности 53 млн евро – эта сумма состоит из пенсий пожилых людей и доплат со стороны их детей и внуков. Государство и местные самоуправления со своей стороны доплатили за услуги по уходу 14 млн евро.

Вторая предложенная социал-демократами поправка предлагает впредь при вычислении размера прожиточного пособия не включать детские пособия в доходы семьи. Благодаря этому улучшится положение малообеспеченных семей с детьми.