В этом году в Эстонии обозначат первые общественные убежища

Кроме того, повысится готовность к кризисам населения и местных самоуправлений, будут закуплены необходимые для эвакуации средства и запасы и существенно улучшатся надежность спасательной сети и ее способность справляться в военной обстановке.

На прошедшей в среду совместной пресс-конференции МВД и Спасательного департамента заявили о намерении и в последующие годы стабильно финансировать гражданскую оборону.

«В сфере гражданской обороны мы уже сделали то, что позволял бюджет. Например, создана кризисная инфолиния 1247, проведены кампании по информированию населения и создан сайт olevalmis.ee. Теперь правительство быстро приняло необходимые решения о финансировании и мы приложим усилия ради того, чтобы за год или два осуществить планы по гражданской обороне, которые до сих пор не финансировались. Защита населения — неотъемлемая часть государственной обороны, мы должны постоянно развивать ее», — сказала вице-канцлер МВД Виола Мурд.

Правительство в конце марта решило выделить на внутреннюю безопасность 86 млн евро, в том числе чуть более половины этой суммы — на гражданскую оборону.