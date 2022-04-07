Магазины отзывают продукцию Kinder Surprise в связи с подозрением на сальмонеллу

С заражением,в частности, связаны яйца «Киндер-сюрприз», шоколадные конфеты и тройные упаковки яиц-сюрпризов. Случаи были зарегистрированы в нескольких европейских странах: Германии, Ирландии, Норвегии, Нидерландах, Люксембурге, Великобритании, Швеции и Франции.

По словам главного специалиста Департамента сельского хозяйства и продовольствия Трийну Аллика, на данный момент известно, что партии вышеуказанных продуктов продавались в магазинах сети Prisma Peremarket в Эстонии, которая уже изъяла соответствующие партии из продажи, а также инициировала их отзыв у потребителя.

«Департамент продолжит сбор информации об отзываемой продукции. Все известные в Эстонии импортеры и дистрибьюторы были уведомлены об инциденте. Если в Эстонию прибудет дополнительная продукция, департамент будет информировать об этом на текущей основе», — объяснила Аллика.

«Если выяснится, что в Эстонию поступили партии определенных товаров, их будет необходимо снять с продажи. Импортеры и торговцы также должны отозвать продукцию у потребителей», — добавила Аллика.

Для того чтобы информация достигла как можно большего числа потребителей, важно, чтобы импортеры также предоставляли информацию об отзываемой продукции через национальные СМИ, если это необходимо.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) совместно с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) готовит экспресс-оценку вспышки, чтобы составить карту текущей ситуации и помочь странам работать вместе над выявлением и ликвидацией заражения.