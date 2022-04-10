Лаури Ляэнеметс: наше правительство выбрало для себя роль безмолвного наблюдателя

«Утром 24 февраля Европа проснулась в новой реальности, которая потребовала от многих стран пересмотра своей прежней политики безопасности. Правительства демократических стран не должны молчать. Не должны сомневаться. Не должны медлить», – отметил Ляэнеметс.

«Историческая правда такова, что Россия признает лишь физическую силу. Но это понимание приходит в демократический мир слишком медленно. Мы видим, как робко и боязливо были приняты первые действительно важные решения по передаче Украине оружия. Но нужно больше! Нужно действовать смелее и быстрее! Это нужно Украине, странам Балтии, Польше и Молдове», – подчеркнул лидер социал-демократов.

По его словам, для того чтобы остановить агрессора, в сопротивлении должен участвовать весь народ. Оружие само по себе не воюет, это делают люди. Составлением оборонных стратегий, наращиванием ресурсов и определением позиций на местности занимаются люди. При этом Ляэнеметс добавил, что в предложенных правительством планах инвестиций в сферу обороны роль людей осталась без внимания, так же как и социальная составляющая.

«Безопасность – это сплоченность народа. Каждый знает, что цепь всегда рвется там, где наиболее слабое звено. И сейчас цепь напряжена до предела. Наши общие усилия должны быть направлены на повышение благосостояния каждого жителя Эстонии», – сказал он.

По словам Ляэнеметса, аренда и покупка квартир становится всё менее доступной, и это стало одной из самых серьезных социальных проблем Эстонии, причем еще до прибытия в страну беженцев из Украины.

«Наше правительство выбрало для себя роль безмолвного наблюдателя, и в этом кроется риск, что распространяемая у нас кремлевская пропаганда, критикующая оказание помощи попавшим в беду беженцам, может найти поддержку среди населения», – предупредил Ляэнеметс.