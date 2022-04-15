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Эстонский эксперт назвал сроки окончания войны в Украине

rus.postimees.ee
Эстонский эксперт назвал сроки окончания войны в Украине
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Otse Postimehest: Rainer Saks
Otse Postimehest: Rainer Saks Фото: Mihkel Maripuu

По словам эксперта по безопасности Райнера Сакса, Россия не готова к затяжной войне, так что к Иванову дню она должна закончиться.

В эфире радио Äripäev Сакс объяснил, что для ведения долговременной войны России нужно реорганизовать свою армию, что очень трудно сделать в условиях войны. «В середине лета, я имею в виду Иванов день, Россия уже не сможет вести крупномасштабную фронтовую войну».

По мнению Сакса, переломный момент в войне мог на самом деле наступить и раньше. «Если Украина сумеет в Донбасса обратить ситуацию в свою пользу в ближайшие две-три недели, России придется решать, выходить ли из войны или находить новые резервы и ресурсы для продолжения войны».

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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