Число желающих вступить в Кайтселийт остается высоким

По словам действительного члена Пыхья-Тартумааского отделения Сандера Сильма, вербовочные мероприятия проводятся не только в Тарту. Например, 4 апреля о возможностях вступления в Кайтселийт рассказывали в Алатскиви. «Приятным сюрпризом стало то, что зал замка Алатскиви оказался так набит желающими, что на всех не хватило стульев», - сказал он.

Сильм рассказал, что есть люди, которые так основательно подготовились, что задают очень конкретные вопросы. «Интерес к Кайтселийту очень высок, у нас часто спрашивают, когда мы проведем новое мероприятие», - сказал Сильм.

В 18 часов в понедельник отделение проведет новое вербовочное мероприятие в тире Тартуской дружины Кайтселита по адресу Ноорузе, 9.