По Киеву и Харькову нанесены ракетные удары. Сообщается о погибших и раненых

В Харькове в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города в субботу 18 человек получили ранения, один человек погиб.

Обстрелам также подверглись жилые районы и нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, сообщает УНИАН со ссылкой на главу Луганской областной администрации Сергея Гайдая. По его словам, на НПЗ произошел пожар, площадь которого составила 5000 квадратных метров. О жертвах не сообщается.