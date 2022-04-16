Сб, 16.04.2022
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По Киеву и Харькову нанесены ракетные удары. Сообщается о погибших и раненых

Meduza.io
По Киеву и Харькову нанесены ракетные удары. Сообщается о погибших и раненых
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Киев.
Киев. Фото: OLEG PETRASYUK

Киев и Харьков подверглись ракетным обстрелам. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает «Громадське», заявил, что в результате удара, нанесенного утром по Дарницкому району, погиб один человек, еще несколько пострадавших доставлены в больницы, передает «Медуза».

В Харькове в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города в субботу 18 человек получили ранения, один человек погиб.

Обстрелам также подверглись жилые районы и нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, сообщает УНИАН со ссылкой на главу Луганской областной администрации Сергея Гайдая. По его словам, на НПЗ произошел пожар, площадь которого составила 5000 квадратных метров. О жертвах не сообщается.

Минобороны РФ в утреннем брифинге заявило, что «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве». В Лисичанске, объявило Минобороны, были «поражены районы сосредоточения украинской военной техники и вооружения». Удары по Харькову в брифинге не упоминались.

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