Экономист: в Эстонии мужчины зарабатывают на 300 евро в месяц больше, чем женщины

В прошлом году женщины зарабатывали на 15% меньше за отработанный час, чем мужчины. Поскольку женщины работают меньше часов, они зарабатывают значительно меньше, чем мужчины. 16% женщин работают неполный рабочий день по сравнению с 7% мужчин. В конце прошлого года ежемесячная зарплата женщин была на 17% ниже, чем у мужчин, то есть мужчины зарабатывали на 300 евро или на 21% больше, чем женщины. В 2020 году разрыв в оплате труда был наибольшим в Силламяэ, Кохтла-Ярве и Хийумаа, где женщины зарабатывали на четверть меньше мужчин. Самый близкий уровень дохода у мужчин и женщин был на острове Рухну, где женщины зарабатывали лишь а 5% меньше мужчин.

Существует множество причин разрыва в оплате труда, и некоторые из них являются положительными

Мужчины чаще работают на руководящих или связанных с технологиями должностях, где средняя зарплата выше. Мужчины составляют 63% менеджеров и 70% предпринимателей. В секторе ИТ, где средняя зарплата почти вдвое выше средней по Эстонии, 2/3 работников – мужчины. Женщины чаще работают в сфере обслуживания, например, в сфере размещения и питания, в торговле и в образовании, где заработная плата ниже средней. Различные профессии женщин и мужчин в одном и том же секторе объясняют большой разрыв в оплате труда в финансовом секторе.

Разрыв в оплате труда высок в тех европейских странах где высок уровень занятости женщин, таких как Германия, Австрия и Чешская Республика, а также Эстония. В то время как во многих странах значительная часть женщин отказывается от работы, в Эстонии 78% женщин в возрасте 20–64 лет работают.

Женщины чаще, чем мужчины, заботятся о детях и других членах семьи. Женщины выполняют меньше оплачиваемой повседневной работы и больше работы по дому, чем мужчины.

Одной из причин гендерного разрыва в оплате труда является длительный и щедрый отпуск по уходу за ребенком, который в Эстонии преимущественно берут женщины. Среди тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, 96% составляют женщины. Среди возрастных групп разрыв в оплате труда наиболее велик между 35 и 44 годами, когда женщины возвращаются на рынок труда после отпуска по уходу за ребенком.

Военные беженцы повышают занятость женщин