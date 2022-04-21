Правительство решило, что в будущем уходящий с поста министр не будет свободен в выборе места работы. Также ему будет запрещено работать в учреждении его бывшей сферы ответственности. До сих пор такое ограничение деятельности носило лишь рекомендательный характер, пишет Postimees.
Борьба с коррупцией: теперь министры, покидая свой пост, будут иметь ограничения на дальнейшую работу
В четверг, 21 апреля правительство одобрило подготовленные Министерством юстиции поправки к Закону о правительстве республики: теперь рекомендуемое ограничение деятельности для министров внесено в закон и еще более четко подчеркнуты существующие конституционные ограничения.
«Снижение коррупции является одним из главных приоритетов коалиции. Этот законопроект — еще один шаг, которым мы подтверждаем нашу волю к ее искоренению», — заявила сегодня на пресс-конференции министр юстиции Марис Лаури.
Ограничение деятельности означает, что в течение шести месяцев после окончания работы министром ему запрещается приступать к работе в качестве члена органа управления или контроля в частноправовых юридических лицах (фонде или акционерном обществе) при министерстве, которое он ранее возглавлял.
Это в случае, если в течение срока своих полномочий министр принимал решения, имеющие существенное значение в отношении своей деятельности, или если министр состоит в договорных отношениях с министерством, которое он возглавлял.
По словам министра юстиции, к идее, поначалу казавшейся чуждой, уже успели привыкнуть, поскольку чуть больше года назад та же правящая коалиция утвердила рекомендации по недопущению конфликта интересов.
В качестве еще одного важного уточнения, в законе теперь более четко указано, что связи на уровне члена правления или члена совета в коммерческом товариществе, паевом товариществе или доходном товариществе, пока человек является членом правительства, исключено и противоречит Конституции.
«В соответствии с Конституцией члены правительства не могут занимать какую-либо другую государственную должность или входить в правление или совет коммерческой компании, и важно понимать, что Конституция не делает различий между государственными, местными органами власти или коммерческим товариществом в частной собственности», — пояснила Лаури. Таким образом, ограничение распространяется как на товарищества, принадлежащие органам местного самоуправления, так и, например, на квартирные товарищества.