Борьба с коррупцией: теперь министры, покидая свой пост, будут иметь ограничения на дальнейшую работу

В четверг, 21 апреля правительство одобрило подготовленные Министерством юстиции поправки к Закону о правительстве республики: теперь рекомендуемое ограничение деятельности для министров внесено в закон и еще более четко подчеркнуты существующие конституционные ограничения.

«Снижение коррупции является одним из главных приоритетов коалиции. Этот законопроект — еще один шаг, которым мы подтверждаем нашу волю к ее искоренению», — заявила сегодня на пресс-конференции министр юстиции Марис Лаури.

Ограничение деятельности означает, что в течение шести месяцев после окончания работы министром ему запрещается приступать к работе в качестве члена органа управления или контроля в частноправовых юридических лицах (фонде или акционерном обществе) при министерстве, которое он ранее возглавлял.

Это в случае, если в течение срока своих полномочий министр принимал решения, имеющие существенное значение в отношении своей деятельности, или если министр состоит в договорных отношениях с министерством, которое он возглавлял.

Maris Lauri. Фото: Madis Veltman

По словам министра юстиции, к идее, поначалу казавшейся чуждой, уже успели привыкнуть, поскольку чуть больше года назад та же правящая коалиция утвердила рекомендации по недопущению конфликта интересов.

В качестве еще одного важного уточнения, в законе теперь более четко указано, что связи на уровне члена правления или члена совета в коммерческом товариществе, паевом товариществе или доходном товариществе, пока человек является членом правительства, исключено и противоречит Конституции.