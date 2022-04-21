В Петербурге ликвидировали фонд "Сфера". Минюст просил закрыть его ради "традиционных семейных ценностей"

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В четверг Куйбышевский суд Петербурга удовлетворил иск местного управления минюста, требовавшего ликвидировать фонд и исключить его из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Минюст обратился в суд с иском о ликвидации "Сферы" в начале февраля этого года. В своем заявлении ведомство указывало, что деятельность фонда не соответствует "основным традиционным семейным ценностям, закрепленным в Конституции".

Министерство также заявляло, что деятельность "Сферы" направлена "на поддержку ЛГБТ-движения в России и распространение данных взглядов, вовлечение несовершеннолетних в указанную деятельность, финансирование этой деятельности с целью изменения законодательства РФ относительно ЛГБТ-движения".

"Вся деятельность "Сферы" идет вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала с учетом территориальной оседлости", - говорилось в иске минюста.

В "Сфере" заявили, что сделают все возможное для того, чтобы продолжать оказывать юридическую и психологическую помощь ЛГБТ-сообществу, независимо от того, в каком юридическом статусе будет существовать команда фонда.

После обращения минюста в суд в "Сфере" заявляли Би-би-си, что считают иск ведомства логичным продолжением преследования властями всего российского правозащитного сообщества.

Пресс-секретарь "Сферы" Диля Гафурова обращала внимание, что из шести организаций, на тот момент включенных властями в реестр незарегистрированных общественных объединений, четыре были представлены ЛГБТ-инициативами.

"Создается впечатление, что власти создали отдельный список для подавления ЛГБТ-движения, обойдя необходимость назвать его таковым напрямую", - отмечала Гафурова.

Суд сначала оставил иск о ликвидации фонда без движения, отметив, что основания, изложенные минюстом, недостаточны для такого решения, обращал внимание проект "ОВД-Инфо" (внесен в реестр объединений, выполняющих функции иноагента).

В ноябре прошлого года минюст объявил "иностранных агентами" "Российскую ЛГБТ-сеть" и ее основателя Игоря Кочеткова (он также один из основателей фонда "Сфера"), а в декабре - дальневосточное общественное движение "Маяк", петербургскую инициативную группу "Выход" и созданную в Краснодаре и Ростове-на-Дону группу "Реверс".

В качестве основания для внесения в реестр минюст указывал, что они финансируются из петербургского фонда "Сфера".