Погибла сбитая автомобилем велосипедистка

На пожилую женщину на велосипеде в деревне Папсааре на Тильга-теэ наехал автомобиль Škoda, велосипедистка, к сожалению, скончалась от полученных травм на месте ДТП. Управлявшая автомобилем 49-летняя женщина не пострадала, пассaжиров в автомобиле не была. Водитель была трезва, покрышки автомобиля отвечали требованиям. ДТП произошло на участке дороги с максимально разрешенной скоростью в 50 км/ч.

"На данный момент известно, что автомобиль сзади наехал на велосипедистку на прямом участке дороги. Обстоятельства этого происшествия мы выясним в ходе уголовного производства", – сказал руководитель группы патрульных полицейских Пярнуского отделения полиции Роберт Тийслер.

Он добавил, что весной на дороге больше велосипедов и самокатов и это требует большей внимательности ото всех участников дорожного движения. "С проходом весны ситуация на дорогах существенно меняется, так как появляется больше велосипедистов и самокатчиков. Для безопасности на дороге и водители, и легкий транспорт должны считаться друг с другом", – добавил Тийслер.