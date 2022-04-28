Swedbank повышает с июля стоимость ряда услуг для частных клиентов

В направленном клиентам письме банк пишет, что по новому прейскуранту вдвое дорожают внутрибанковский платеж в представительстве и консультационном центре, внутригосударственный и европейский платежи в представительстве и консультационном центре, получение временной банковской карты (сроком действия на месяц).

Месячная плата за пользование кредитной картой со свободным возвратом и платежей (Mastercard/Visa) повысится с 1,30 до 1,59 евро. Месячная плата за пользование кредитной картой Gold со свободным возвратом платежей (Mastercard) подорожает с 4,96 до 5,99 евро. Месячная плата за пользование дополнительной картой вырастет с 3,36 до 3,99 евро.

Изменятся также суммы, которые можно внести в банкомат в Эстонии за месяц: вместо 7500 евро - 6000 евро. Максимальная сумма наличных, которую можно снять в банкомате с помощью банковской карты в месяц, составит 10 000 евро.