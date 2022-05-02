Для того, чтобы в условиях подорожания продуктов высокие цены сразу не бросались в глаза покупателю, торговцы начали играть с количеством, и только на кассе становится понятно, сколько на самом деле придется потратить денег на товары, пишет Postimees.
В магазинах манипулируют с ценами: только на кассе выясняется реальная стоимость продуктов
Многие розничные торговцы в своих рекламных материалах указывают для товаров, которые обычно измеряют в килограммах, цену за полкилограмма, но отмечают это маленьким и скромным текстом. Если речь идет о цене за штуку, на картинке изображен неупакованный продукт, что создает впечатление, что это цена товара на развес.
Игра с килограммами
На обложке последней рекламной листовки Maxima среди других товаров с ценой за килограмм расположился виноград с ценой за полкилограмма, при этом ценник точно такой же, как и при цене за килограмм.
По словам руководителя отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийи Шапель, они очень строго следуют Закону о защите прав потребителей при отображении цен, как при составлении брошюры для клиентов, так и на ценниках в магазине.
«Продажная цена и цена за единицу измерения товара (то есть, например, за один килограмм или один литр - прим.ред.) публикуются в письменном виде на ценниках в магазинах, а также в брошюре для клиентов таким образом, чтобы она была четко читаемой, недвусмысленной и легко заметной для потребителя», — заверила Шапель.
Цена за 100 гр более привлекательная
Lidl использует довольно своеобразную практику, когда на ценниках указывается стоимость 100 граммов. Но речь идет не о 100-граммовых упаковках, и покупатель не может себе позволить взвесить 100 граммов продукта. Это упакованные продукты, и вес товара внутри упаковки варьируется, а цена за 100 граммов не дает информации ни о цене за килограмм товара, ни о цене за коробку.
По словам главного специалиста отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Лийлии Лакс, важно, чтобы предпокупочная информация, предоставляемая потребителю о цене товара, была представлена четко и недвусмысленно, и покупатель должен быть проинформирован о продажной цене и цене за единицу измерения товара.
Продажная цена и цена за единицу должны быть однозначными
Продажная цена – это окончательная цена, уплачиваемая потребителем за единицу измерения или количество товара. Закон о защите прав потребителей гласит, что цена за единицу измерения товара – это окончательная цена одного килограмма, одного литра, одного метра, одного квадратного метра, одного кубического метра или любой другой широко и традиционно используемой в торговле единицы измерения товара. Ценой за единицу измерения товара может быть указана и цена за количество товара, если товары не измеряются в этих единицах измерения. Продажная цена и цена за единицу измерения товара должны быть опубликованы в письменной форме - разборчивой и недвусмысленной и легко воспринимаемой потребителем.
По словам Лакс, продажная цена и цена за единицу измерения публикуются письменно в четкой читаемой форме, с таким расположением, шрифтом и размером, которые делают ее заметной и однозначной для потребителя и дают потребителю возможность сравнить цену товара в упаковках разного размера.
«Цель цены за единицу измерения — дать потребителю возможность сравнить цену товара в упакованном и неупакованном виде и в упаковках разного размера. Цена за единицу измерения показывает стоимость товара в единице измерения в зависимости от метода измерения количества товара, — пояснила Лакс. - Поэтому важно, чтобы до потребителя доходила правильная и точная информация о ценах: как о продажной цене, так и о цене за единицу измерения».
Вводящая в заблуждение торговая практика
Коммерческая практика считается вводящей в заблуждение, если представление фактически верной информации вводит в заблуждение среднего потребителя, и средний потребитель принимает решение о покупке, которое в ином случае он не принял бы.
«Если торговец считает необходимым указать цену за половину единицы измерения, он может это сделать, но цена за единицу измерения должна быть более четко видна, чем цена за половину единицы измерения», — подчеркнула Лакс.
По словам руководителя по коммуникациям Lidl Катрин Сеппель, они новички на рынке и многое делают не так, как привыкли эстонские потребители. Цену за 100 граммов они указывают в основном для более дорогих продуктов и на ценнике мелким шрифтом можно также найти цену за килограмм.
«Поэтому мы не вводим клиентов в заблуждение, а предлагаем клиентам дополнительную возможность лучше понять цены и рассчитать конечную сумму», — отметила Сеппель.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора свяжется с Lidl и обратит внимание на связанные с законом требования, а также проанализирует случай Maxima.