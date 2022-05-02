В магазинах манипулируют с ценами: только на кассе выясняется реальная стоимость продуктов

Многие розничные торговцы в своих рекламных материалах указывают для товаров, которые обычно измеряют в килограммах, цену за полкилограмма, но отмечают это маленьким и скромным текстом. Если речь идет о цене за штуку, на картинке изображен неупакованный продукт, что создает впечатление, что это цена товара на развес.

Игра с килограммами

На обложке последней рекламной листовки Maxima среди других товаров с ценой за килограмм расположился виноград с ценой за полкилограмма, при этом ценник точно такой же, как и при цене за килограмм.

По словам руководителя отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийи Шапель, они очень строго следуют Закону о защите прав потребителей при отображении цен, как при составлении брошюры для клиентов, так и на ценниках в магазине.

«Продажная цена и цена за единицу измерения товара (то есть, например, за один килограмм или один литр - прим.ред.) публикуются в письменном виде на ценниках в магазинах, а также в брошюре для клиентов таким образом, чтобы она была четко читаемой, недвусмысленной и легко заметной для потребителя», — заверила Шапель.

Потребитель должен очень внимательно следить за количеством товара, чтобы не быть обманутым. Фото: Madis Veltman

Цена за 100 гр более привлекательная

Lidl использует довольно своеобразную практику, когда на ценниках указывается стоимость 100 граммов. Но речь идет не о 100-граммовых упаковках, и покупатель не может себе позволить взвесить 100 граммов продукта. Это упакованные продукты, и вес товара внутри упаковки варьируется, а цена за 100 граммов не дает информации ни о цене за килограмм товара, ни о цене за коробку.

Купить 100 гр продукта не представляется возможным, хотя ценник вроде позволяет. Килограмм тоже не купить. Фактическую цену коробки можно найти только на упаковке. Фото: Lugeja foto

По словам главного специалиста отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Лийлии Лакс, важно, чтобы предпокупочная информация, предоставляемая потребителю о цене товара, была представлена ​​четко и недвусмысленно, и покупатель должен быть проинформирован о продажной цене и цене за единицу измерения товара.

Продажная цена и цена за единицу должны быть однозначными

Продажная цена – это окончательная цена, уплачиваемая потребителем за единицу измерения или количество товара. Закон о защите прав потребителей гласит, что цена за единицу измерения товара – это окончательная цена одного килограмма, одного литра, одного метра, одного квадратного метра, одного кубического метра или любой другой широко и традиционно используемой в торговле единицы измерения товара. Ценой за единицу измерения товара может быть указана и цена за количество товара, если товары не измеряются в этих единицах измерения. Продажная цена и цена за единицу измерения товара должны быть опубликованы в письменной форме - разборчивой и недвусмысленной и легко воспринимаемой потребителем.