Июньские пенсии для российских пенсионеров под вопросом

«Выплаты за второй квартал под вопросом. Из России можно отправлять деньги в Эстонию только через те банки, в отношении которых Евросоюз и США не ввели санкций. Банки, действующие в Эстонии, могут совершать сделки только с теми российским банками, на которые не распространяются санкции», - сказала она.