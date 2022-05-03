Эстония вместе с Пенсионным фондом России ищут возможности, как, несмотря на санкции, выплатить пенсии пенсионерам, проживающим в другой стране, пишет Rus.Err.ee.
Июньские пенсии для российских пенсионеров под вопросом
Июньские пенсии для российских пенсионеров под вопросом
«Выплаты за второй квартал под вопросом. Из России можно отправлять деньги в Эстонию только через те банки, в отношении которых Евросоюз и США не ввели санкций. Банки, действующие в Эстонии, могут совершать сделки только с теми российским банками, на которые не распространяются санкции», - сказала она.
На вопрос, не может ли случиться, что из-за санкций российские пенсионные деньги не дойдут до Эстонии, и о людях должно будет позаботиться эстонское государство, представитель Министерства социальных дел ответила, что право на прожиточное пособие есть у всех жителей Эстонии.