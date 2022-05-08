Свет: призываю к мудрому и взвешенному поведению 9 мая

"9 мая 1945 года в Европе завершилась Вторая мировая война. Самая разрушительная война в истории человечества унесла жизни миллионов людей и была сопряжена с гигантскими гуманитарными катастрофами. Однако сейчас война опять совсем рядом с нами – в Украине. Ее отголоски неминуемо вызывают рост напряжения в нашем обществе, - пишет Свет. - Поэтому я призываю всех в этот день к мудрому и взвешенному поведению, чтобы достойно почтить память павших, и не поддаваться на возможные провокации.

"Люди задают много вопросов в связи с символикой. Действительно, в апреле парламент принял закон, запрещающий демонстрацию символов, которые поддерживают и оправдывают военную агрессию, военные преступления против мирного населения и геноцид. Символы всегда имеют большое значение и некоторые из них могут нести диаметрально противоположные посылы в глазах разных людей. Во избежание непонимания и правонарушений сейчас нужно отказаться от провокационных флагов, ленточек и мероприятий. Почтив память миллионов погибших в войну – в тишине дома или же с цветами на Военном кладбище – каждый из нас может сделать шаг к тому, чем заканчивается война, и чего так не хватает сегодня – к примирению и взаимоуважению", - гласит пост в Фейсбуке вице-мэра.