В следующие выходные Elron изменит движение на линии Таллинн-Раквере

В связи с этим в субботу, 14 мая, вечерний поезд Таллинн-Раквере на отрезке Тапа-Раквере будет заменен автобусом. Кроме того, с утра воскресенья, 15 мая, на линии Раквере-Таллинн мы будем обслуживать автобусом отрезок от Раквере до Тапа. Автобус отправляется от станции Раквере в 5:47, и от Тапа пассажиров будет обслуживать поезд в соответствии с обычным расписанием. Изменений в рейсах линии Таллинн-Нарва не будет.

Elron обращает внимание на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды. Использование заменяющего автобуса в инвалидной коляске возможно при условии, что инвалидная коляска размещается в багажном отделении (она должна быть складной), и что пассажир способен зайти в автобус самостоятельно.

Если клиент может передвигаться только в инвалидной коляске, фирма просит сообщить о такой потребности и о точном времени поездок не позднее, чем за три рабочих дня по электронной почте (abi@elron.ee). Только в таком случае железнодорожники смогут организовать специальный транспорт, в который можно будет попасть на инвалидной коляске.

Остановки заменяющих автобусов обозначены вывесками в цветах Elron, и их места расположения вместе с информацией об изменениях в расписании можно найти на сайте.