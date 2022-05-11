Продавцы чудодейственных средств воруют лица и имена известных врачей

В конце прошлой недели продавцы и маркетологи продукта, обещающего прекрасные результаты для здоровья, во второй раз без разрешения использовали фотографию, имя и личные данные кардиолога Восточно-Таллиннской центральной больницы Рейна Вахисалу.

В конце прошлой недели в интернете распространилась реклама, в которой предлагалось купить добавку, нормализующую высокое кровяное давление всего за шесть часов. К ней была добавлено утверждение известного эстонского кардиолога Рейна Вахисалу, подтверждающая быстрый эффект добавки. Только Вахисалу (75), кардиолог Восточно-Таллиннской центральной больницы и центра здоровья City, никогда не давал такой рекомендации.