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Продавцы чудодейственных средств воруют лица и имена известных врачей

Прийт Пуллеритс
Продавцы чудодейственных средств воруют лица и имена известных врачей
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В конце прошлой недели продавцы и маркетологи продукта, обещающего прекрасные результаты для здоровья, во второй раз без разрешения использовали фотографию, имя и личные данные кардиолога Восточно-Таллиннской центральной больницы Рейна Вахисалу.
В конце прошлой недели продавцы и маркетологи продукта, обещающего прекрасные результаты для здоровья, во второй раз без разрешения использовали фотографию, имя и личные данные кардиолога Восточно-Таллиннской центральной больницы Рейна Вахисалу. Фото: Madis Veltman

В конце прошлой недели в интернете распространилась реклама, в которой предлагалось купить добавку, нормализующую высокое кровяное давление всего за шесть часов. К ней была добавлено утверждение известного эстонского кардиолога Рейна Вахисалу, подтверждающая быстрый эффект добавки. Только Вахисалу (75), кардиолог Восточно-Таллиннской центральной больницы и центра здоровья City, никогда не давал такой рекомендации.

В конце прошлой недели в интернете распространилась реклама, в которой предлагалось купить добавку, нормализующую высокое кровяное давление всего за шесть часов. К ней была добавлено утверждение известного эстонского кардиолога Рейна Вахисалу, подтверждающая быстрый эффект добавки. Только Вахисалу (75), кардиолог Восточно-Таллиннской центральной больницы и центра здоровья City, никогда не давал такой рекомендации.

Вахисалу сказал Postimees, что его имя, фотография и текст, который он не произносил, были размешены на рекламе HeartTonus добавки, раствора и лекарства, без его разрешения.

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