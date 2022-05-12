На выходных пройдут Дни Каламая: организаторы обещают насыщенную программу

Дни Каламая — одна из самых ярких районных вечеринок в Таллинне. «Здесь старые истории окраин встретятся с городом будущего. Это фестиваль, который объединяет общину и знакомит с жемчужиной Каламая», — так представляет фестиваль Яак Юске.

Центром двухдневного фестиваля является культурный центр Сальме, но сам фестиваль выходит за пределы Каламая. Исполнители на протяжении всех выходных будут выступать на разных сценах. Для младших членов семьи организаторы подготовили увлекательные испытания, спортивные состязания и мастер-классы. На уличную ярмарку приглашены лучшие поставщики уличной еды, а также опытные мелкие производители, которые изготавливают сладости и представляют интересные изделия ручной работы.

Искатели приключений вместе с экскурсиями смогут попасть в места, которые увидишь не каждый день. На парковке торгового центра «Арсенал» пройдет ярмарка подержанных велосипедов. Конечно, не обойдется и без традиционной вечеринки за длинным столом, где гостей ждут с их собственной вкусной едой; настроение будет поднимать Смешанный хор Каламая. В субботу вечером пройдет афтерпати в Морской крепости с музыкой TIKS. К воскресенью десятки дворовых кафе откроют свои дворы и предложат свои самые секретные рецепты.

По словам главного организатора фестиваля Райдо Яана Рея, местные жители очень ждут, что районная вечеринка состоится. По этому случаю была организована толока Teeme ära, чтобы привести район в порядок к празднику. В честь Дней Каламая или по случаю вечеринки в честь дня района многие дома запланировали вывесить государственные флаги.

Гостей ждут на фестиваль без автомобилей, но всем хватит места для парковки велосипеда или самоката. Bolt позаботится о том, чтобы было достаточно самокатов для передвижения по Каламая.

Организация Дней Каламая — большой проект по сотрудничеству с таллиннским культурным центром «Сальме», Музеем Каламая, библиотекой Каламая, Днями Таллинна, Пыхья-Таллинном, торговым центром «Арсенал», Батарейной морской крепостью, Эстонской академией художеств, театром Teoteater, Летной гаванью и приходом Калью.

Мероприятие проходит при поддержке Bolt, C-Box и Kingivabrik.