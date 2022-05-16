Город Таллинн и Центр повторного использования запустили 22 марта систему бесплатного распределения одежды и товаров первой необходимости военным беженцам из Украины. Распределение помощи осуществляется в расположенном в районе Ласнамяэ по адресу Пунане, 50 Центре повторного использования. К настоящему моменту среди беженцев было распределено свыше 100 000 вещей.
Таллинн в сотрудничестве с Центром повторного использования продолжает выдачу одежды беженцам из Украины
В ласнамяэском Центре повторного использования была установлена предназначенная для выдачи одежды система валидации с помощью Единой карты, которая гарантирует, что помощь дойдет именно до адресата.
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, если раньше при предъявлении Единой карты и удостоверяющего личность документа человек мог посетить Центр повторного использования дважды, то с сегодняшнего дня добавляется и третий раз.
«Дополнительная возможность посещения Центра повторного использования позволит беженцам получить товары, в которых они сейчас нуждаются, в том числе и летнюю одежду, – уточнила Бешкина. – Благодарю всех щедрых благотворителей, которые пожертвовали одежду и прочие товары первой необходимости, чтобы помочь беженцам из Украины лучше адаптироваться к жизни в Эстонии».
При предъявлении Единой карты и удостоверяющего личность документа человек может посетить Центр повторного использования три раза, и выбрать до трех предметов одежды из каждой категории (нижнее белье, чулки-носки, верхняя одежда, свитера, платья, брюки, рубашки, аксессуары, обувь и прочее). Кроме того, на каждого ребенка можно бесплатно получить один комплект игрушек и набор школьных принадлежностей.
В случае, если у беженца из Украины, который в регистре народонаселения зарегистрирован в качестве жителя Таллинна, нуждающегося в помощи с одеждой, нет Единой карты, ему следует обратиться в Центр беженцев по адресу Нийне, 2 в Таллинне.
По словам исполнительного директора Центра повторного использования Дианы Паакспуу, решение оборудовать магазин, предназначенный исключительно для беженцев, было верным, и организация рада вносить вклад в помощь беженцам.
«100 000 распределенных вещей говорят сами за себя. Беженцы выражают свою огромную благодарность работникам магазина. Наряду с возможностью получить предметы первой необходимости, для многих беженцев магазин стал местом, где можно пообщаться. Помимо всех благотворителей я выражаю признательность и всем работникам магазина по адресу Пунане, 50. Последние полтора месяца были для персонала очень интенсивными, и работники приложили максимум усилий для того, чтобы нуждающиеся нашли необходимые им вещи», – добавила Паакспуу.