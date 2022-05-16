Таллинн в сотрудничестве с Центром повторного использования продолжает выдачу одежды беженцам из Украины

В ласнамяэском Центре повторного использования была установлена предназначенная для выдачи одежды система валидации с помощью Единой карты, которая гарантирует, что помощь дойдет именно до адресата.

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, если раньше при предъявлении Единой карты и удостоверяющего личность документа человек мог посетить Центр повторного использования дважды, то с сегодняшнего дня добавляется и третий раз.

«Дополнительная возможность посещения Центра повторного использования позволит беженцам получить товары, в которых они сейчас нуждаются, в том числе и летнюю одежду, – уточнила Бешкина. – Благодарю всех щедрых благотворителей, которые пожертвовали одежду и прочие товары первой необходимости, чтобы помочь беженцам из Украины лучше адаптироваться к жизни в Эстонии».

При предъявлении Единой карты и удостоверяющего личность документа человек может посетить Центр повторного использования три раза, и выбрать до трех предметов одежды из каждой категории (нижнее белье, чулки-носки, верхняя одежда, свитера, платья, брюки, рубашки, аксессуары, обувь и прочее). Кроме того, на каждого ребенка можно бесплатно получить один комплект игрушек и набор школьных принадлежностей.

В случае, если у беженца из Украины, который в регистре народонаселения зарегистрирован в качестве жителя Таллинна, нуждающегося в помощи с одеждой, нет Единой карты, ему следует обратиться в Центр беженцев по адресу Нийне, 2 в Таллинне.

По словам исполнительного директора Центра повторного использования Дианы Паакспуу, решение оборудовать магазин, предназначенный исключительно для беженцев, было верным, и организация рада вносить вклад в помощь беженцам.