В шествии, которое запланировано в пятницу, 20 мая, с требованием немедленного сноса памятника советским воинам в рижском парке Победы могут принять участие около 5000 человек, говорится в заявке, поданной организаторами мероприятия в столичное самоуправление. Об этом пишет RUS TVNET.
В Риге пройдет шествие «За избавление от советского наследия». Ожидается до 5000 участников
Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, шествие планируется с 18:00 до 20:30. Оно начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Вецригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника.
Шествие пройдет под лозунгом «За избавление от советского наследия», и его участники будут требовать убрать все советские идеологические памятники и другие объекты.
Как сообщили в думе, в данный момент у самоуправления нет информации, которая бы давала основания запретить шествие, переговоры с его организаторами продолжаются.
Во время шествия могут быть введены ограничения на движение транспорта.
О шествии объявил в Twitter музыкант Ральф Эйландс, но он не является его официальным организатором – заявку на проведение шествия подало другое частное лицо.