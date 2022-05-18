Bloomberg ⟩ Турция одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО при отмене санкций за покупку С-400

По их словам, Анкара настаивает на том, что Швеция и Финляндия должны «признать ее обеспокоенности, связанные с курдскими военизированными образованиями, как находящимися в Турции, так и в Сирии и Ираке». Они отмечают, что, помимо признания «Рабочей партии Курдистана» террористической, необходимо сделать то же самое и со всеми связанными с ней организациями, передает «Интерфакс».

Кроме того, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия вместе с рядом других европейских стран «положила конец ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году для того, чтобы оттеснить от границы курдские "Отряды народной самообороны"».

Согласно данным Bloomberg, среди других требований - включение в программу по производству американских истребителей F-35, из которой Анкару исключили после приобретения российских систем С-400.

«Турция хочет, чтобы США сняли санкции из-за приобретенных С-400», - добавили источники агентства.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны отказываются экстрадировать террористов и вводили санкции против Анкары. Он добавил, что главам МИД Швеции и Финляндии «нет смысла приезжать в Турцию, чтоб убедить ее одобрить их заявки в НАТО».

В итоге Турция поставила три условия для членства Финляндии и Швеции в НАТО: прекращение поддержки этими странами групп, считающихся террористами, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в Турцию.