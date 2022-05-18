Ср, 18.05.2022
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ФОТО ⟩ Здание пярнуского суда получило бомбовое предупрждение

Кати Саагим
Здание пярнуского суда получило бомбовое предупрждение
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Улицы Пярну частично перекрыты
Улицы Пярну частично перекрыты Фото: Erakogu

Сегодня в 9:34 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в здании Пярнуского суда по адресу Кунинга, 22 заложена бомба.

Полиция ограничила лентой территорию между улицами Кунинга и Рюйтли и участком Пюхавайму – Веэ. Через час после вызова зона была расширена, а движение ограничили до улицы Рюйтли.

Сотрудники здания суда были эвакуированы и ожидают дальнейшей информации.

Саперы и полиция проверяют территорию, в том числе припаркованные на улице автомобили.

Полиция проверяет автомобили.
Полиция проверяет автомобили. Фото: Erakogu
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