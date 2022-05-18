Сегодня в 9:34 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в здании Пярнуского суда по адресу Кунинга, 22 заложена бомба.
ФОТО ⟩ Здание пярнуского суда получило бомбовое предупрждение
Здание пярнуского суда получило бомбовое предупрждение
Полиция ограничила лентой территорию между улицами Кунинга и Рюйтли и участком Пюхавайму – Веэ. Через час после вызова зона была расширена, а движение ограничили до улицы Рюйтли.
Сотрудники здания суда были эвакуированы и ожидают дальнейшей информации.
Саперы и полиция проверяют территорию, в том числе припаркованные на улице автомобили.