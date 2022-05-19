У российских граждан все меньше возможностей получать непредвзятую информацию о происходящем как в мире, так и в собственном доме. Вскоре после начала вторжения России на Украину власти России начали блокировать независимые средства массовой информации. Некоторые журналисты были вынуждены покинуть страну.
Узнать правду все сложнее: из России изгнаны независимые СМИ
«Дождь» прошел
В самом начале марта прекратил вещание телеканал «Дождь», который проработал в России 22 года. В эфире канала выходили новостные и дискуссионные программы. Например, широко освещались события, связанные с протестным движением в России и отравлением политика Алексея Навального. Около двух третей эфирного времени занимали прямые трансляции даже без теоретической возможности какой-либо цензуры. Тогда как прямой эфир на государственных каналах России канул в Лету еще в начале века.
По данным самого телеканала, «Дождь» каждый месяц смотрели, слушали и читали на разных платформах до 20 миллионов человек, несмотря на то, что еще в 2014 году по требованию властей канал отключило большинство спутниковых и кабельных операторов, а в августе 2021 года он был внесен в реестр СМИ «иностранных агентов».
Причиной решения о блокировке канала в Генпрокуратуре назвали «целенаправленное и систематическое размещение на этих сайтах информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию в отношении граждан России».
«Наша работа нужна миллионам людей, мы не просто информируем, а объединяем вокруг себя здравомыслящих, искренних, честных людей, для которых эта война стала трагедией, болью, стыдом. И я хочу сказать: любовь победит мракобесие. Всем мира и любви!» – ответила на это основательница и генеральный директор канала Наталья Синдеева.
«Нигде, кроме „Дождя“, мне не давали столько свободы. Никаких ограничений и никаких стоп-листов, – вспоминала в своем Facebook ведущая телеканала Анна Монгайт. – А еще „Дождь“ – это бесценная по нынешним временам психотерапия. Он дает ощущение нормальности, когда весь мир сошел с ума».
Из-за угроз многим сотрудникам телеканала пришлось уехать из России. «Дождь» завершил свою трансляцию архивной записью балета «Лебединое озеро», который демонстрировало советское телевидение во время попытки государственного переворота в августе 1991 года.
Больше не слышно «Эха Москвы»
Вторым крупным независимым СМИ, ушедшим из российского информационного поля, стала радиостанция «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» вещало с 1990 года. Радиостанция получила известность во время того же путча 19–21 августа 1991 года, когда ее редакция одной из немногих выступила против ГКЧП. С тех пор «Эхо» было в числе главных информационно-дискуссионных площадок России.
Его работа прервалась 1 марта 2022 года, а уже через два дня совет директоров компании, входящей в состав провластного холдинга «Газпром-Медиа», принял решение ликвидировать радиоканал как юридическое лицо.
«„Эхо“ не закрылось, его закрыли нечестно, несправедливо и незаконно, – писал бессменный главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. – Нас закрыли за то, что мы давали полные новости, приглашали гостей не только с кремлевской точкой зрения, включали экспертов, политиков и журналистов из Украины и, главное, критически публично относились к начавшимся военным действиям России в Украине». По данным Венедиктова, на момент закрытия «Эхо» было самым популярным радио и находилось на первом месте по аудитории среди более чем 50 московских радиостанций.
Новая «Новая Газета»
«Новая газета» – единственное СМИ, специализировавшееся на журналистских расследованиях и остававшееся на плаву до марта 2022 года. Как минимум пятеро журналистов издания были в разное время убиты из-за своей профессиональной деятельности. Среди них – Анна Политковская, застреленная в день рождения Путина 7 октября 2006 года. Заказчики этого преступления не найдены, однако коллеги считают, что власти делали все, чтобы увести следствие по ложному следу.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в 2021 году был удостоен Нобелевской премии мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». 28 марта газета объявила о приостановке работы до окончания вторжения России в Украину. При этом с начала войны посещаемость сайта издания выросла в разы – с одного до двух-четырех миллионов уникальных пользователей в сутки.
«Мы знаем, что „Новая“ для Кремля – кость в горле, – прокомментировал многолетний обозреватель газеты Борис Вишневский. – Потому что у нас – те же буквы, но другие слова, и у нас – правда о происходящем, в отличие от лжи пропагандистских телеканалов».
По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, прекращение выхода «Новой газеты» – результат системного давления российских властей на независимые СМИ, включая зарубежные, а также социальные сети.
20 апреля открылась «Новая газета. Европа», но уже вне территории России. И через девять дней российские власти заблокировали издание на территории РФ, объяснив это многочисленными фейками.
«В российском обществе и во власти сложилось превратное представление о журналистах, – поделился с Postimees своим мнением редактор отдела политики «Новой газеты», главный редактор «Новой газеты. Европа» Кирилл Мартынов. – Многим кажется, что это люди, которые должны говорить по заказу больших и сильных людей. Я уверен, что Владимир Путин именно так и считает, поэтому так заботится о здоровье Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян. Настоящий журналистский голос, наоборот, говорит о тех вещах, которые людям не нравятся, но идут на пользу общественному интересу. Если этого не происходит, общество просто начинает умирать, так как ни одна проблема не обсуждается и не решается. Общество умирает без свободной дискуссии».