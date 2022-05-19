Узнать правду все сложнее: из России изгнаны независимые СМИ

«Дождь» прошел

В самом начале марта прекратил вещание телеканал «Дождь», который проработал в России 22 года. В эфире канала выходили новостные и дискуссионные программы. Например, широко освещались события, связанные с протестным движением в России и отравлением политика Алексея Навального. Около двух третей эфирного времени занимали прямые трансляции даже без теоретической возможности какой-либо цензуры. Тогда как прямой эфир на государственных каналах России канул в Лету еще в начале века.

По данным самого телеканала, «Дождь» каждый месяц смотрели, слушали и читали на разных платформах до 20 миллионов человек, несмотря на то, что еще в 2014 году по требованию властей канал отключило большинство спутниковых и кабельных операторов, а в августе 2021 года он был внесен в реестр СМИ «иностранных агентов».

Причиной решения о блокировке канала в Генпрокуратуре назвали «целенаправленное и систематическое размещение на этих сайтах информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию в отношении граждан России».

«Наша работа нужна миллионам людей, мы не просто информируем, а объединяем вокруг себя здравомыслящих, искренних, честных людей, для которых эта война стала трагедией, болью, стыдом. И я хочу сказать: любовь победит мракобесие. Всем мира и любви!» – ответила на это основательница и генеральный директор канала Наталья Синдеева.

Наталья Синдеева. Фото: Tatyana Makeyeva

«Нигде, кроме „Дождя“, мне не давали столько свободы. Никаких ограничений и никаких стоп-листов, – вспоминала в своем Facebook ведущая телеканала Анна Монгайт. – А еще „Дождь“ – это бесценная по нынешним временам психотерапия. Он дает ощущение нормальности, когда весь мир сошел с ума».

Из-за угроз многим сотрудникам телеканала пришлось уехать из России. «Дождь» завершил свою трансляцию архивной записью балета «Лебединое озеро», который демонстрировало советское телевидение во время попытки государственного переворота в августе 1991 года.

Больше не слышно «Эха Москвы»

Вторым крупным независимым СМИ, ушедшим из российского информационного поля, стала радиостанция «Эхо Москвы».

«Эхо Москвы» вещало с 1990 года. Радио­станция получила известность во время того же путча 19–21 августа 1991 года, когда ее редакция одной из немногих выступила против ГКЧП. С тех пор «Эхо» было в числе главных информационно-дискуссионных площадок России.

Его работа прервалась 1 марта 2022 года, а уже через два дня совет директоров компании, входящей в состав провластного холдинга «Газпром-Медиа», принял решение ликвидировать радиоканал как юридическое лицо.