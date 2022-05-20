Полиция задержала подозреваемого в угрозе взрывом Пярнускому уездному суду

18 мая около 9:30 в Центр тревоги поступил телефонный звонок с сообщением на эстонском языке о том, что в двух зданиях судов Пярну заложены бомбы. Сразу же после телефонного звонка полиция начала собирать улики для установления личности звонившего, а все люди были эвакуированы из обоих зданий Пярнуского суда. Полиция отреагировала усиленными силами, оградив здания судов, а саперы занялись осмотром. Спустя почти три часа после получения сообщения о заложенной бомбе и тщательного осмотра зданий было установлено, что взрывного устройства и опасности для людей нет.

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Марики Сальмисту, сегодня с разрешения суда задержан мужчина, подозреваемый в угрозе взрывом. «В ходе сбора доказательств выяснилось, что за угрозой взрыва мог стоять человек, против которого в Пярнуском уездном суде рассматривался иск. Он был задержан полицией в качестве подозреваемого в совершении преступления и обвинен в серьезном нарушении общественного порядка, наказуемом лишением свободы на срок до пяти лет. Поскольку он подозревается в совершении нового преступления уже в ходе текущего уголовного производства, по оценке прокуратуры, на свободе подозреваемый может совершить новые преступления. Именно поэтому мы у суда о его аресте», – сказала Сальмисту.

По словам ведущего следователя Ляэнеской префектуры Аго Кяртманна, угроза взрыва, независимо от мотива, является крайне безответственной. «Полиция всегда серьезно реагирует на угрозу взрывов, потому что мы никогда не знаем, прежде чем проверим, глупая ли это шутка, просто злонамеренная ложь или ж угроза реальна. Поэтому за угрозой взрыва следует эвакуация зданий, ограждение улиц, отправка различных ресурсов на место и поимка подозреваемого. Поэтому, чтобы решить свои проблемы, следует искать законные способы, не вызывать страха у жителей и по сути тратить рабочее время полиции, которая еще кому-то может понадобиться в это же время», – сказал Картманн.