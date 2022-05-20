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Вслед за электричеством Россия отключает Финляндии газ

BBC News Русская служба
Вслед за электричеством Россия отключает Финляндии газ
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BBC
Фото: BBC News

Россия с субботы прекращает поставки в Финляндию газа - об этом сообщает финская государственная газовая компания Gasum со ссылкой на уведомление, полученное от "Газпром экспорт". Финляндия к отключению готова.

Поставки прекратятся 21 мая в семь утра по московскому времени.

Перед тем, как отключить газ, Россия перестала поставлять в Финляндию и электричество, но, как заверяют финские компании, ни то, ни другое к серьезным проблемам для страны в ближайшее время не приведет.

"Мы сожалеем, что поставки природного газа по нашему контракту будут прекращены, - говорится в заявлении генерального директора Gasum Мики Вильянена. - Однако мы тщательно подготовились к этой ситуации и, если не возникнет перебоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить наших клиентов газом в ближайшие месяцы".

На протяжении летнего сезона Gasum будет доставлять газ из других источников через газопровод Balticconnector. Принадлежащие Gasum газозаправочные станции продолжат свою работу в обычном режиме, говорится в заявлении на сайте компании.

Ранее Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях (такое требование выставила Москва "недружественным странам" 31 марта).

По словам финского министра по делам ЕС Тютти Туппурайнен, решение об отказе платить в рублях было принято еще в начале апреля и доведено до руководства Gasum.

"Мы не согласны с оплатой в рублях, это можно расценивать как шантаж со стороны Москвы", - заявила Туппурайен в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

Финляндия импортирует большую часть своего газа из России, но в общем энергопотреблении страны его доля составляет лишь 10%.

В пятницу финская компания газовых сетей Gasgrid Finland Oy подписала с американской фирмой Excelerate Energy договор об аренде плавучего терминала для приема сжиженного газа. Планируется, что терминал начнет работать к следующей зиме, причем береговая инфраструктура для него будет построена и в Финляндии, и в Эстонии: их правительства еще в начале апреле объявили о планах подстраховаться от отключения российского газа и совместно построить или арендовать плавучий терминал СПГ.

В воскресенье Россия прекратила поставки в Финляндию электричества. В российской компании "Интер РАО" объяснили это тем, что не получали деньги за уже поставленную энергию начиная с шестого мая.

"Это исключительная ситуация, произошедшая с нами впервые за 20-летнюю историю наших торгов", - ответила на это компания RAO Nordic, импортировавшая российскую электроэнергию в Финляндию.

BBC
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