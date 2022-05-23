Вопрос читателя: должен ли работодатель давать учебный отпуск, если я осваиваю профессию, не связанную с моей работой?

Отвечает Владимир Логачев, главный консультирующий юрист Инспекции труда:

В соответствии с Законом об обучении взрослых, работнику предоставляется учебный отпуск для участия в уровневом обучении или дополнительном обучении, проводимом содержателем учреждения сроком до 30 календарных дней в течение календарного года, из которых за 20 календарных дней работодатель выплачивает работнику среднюю плату из расчета за календарный день.

Если работник обучается на уровне высшего образования (например для получения среднего профессионального образования, степени бакалавра или магистра), ему полагается средняя заработная плата за календарный день в теченья 20 календарных дней, независимо от того, когда сотрудник приступил к работе и его/ее должности в предприятии. Неважно, связана ли приобретаемая профессия с деятельностью предприятия. Все, что имеет значение, это тот факт, что сотрудник учится на степень.

Резюмируя - если работник учится в ПТУ, получает прикладное высшее образование или поступает в ВУЗ, неважно, физиотерапевт фотограф или юрист - работодатель в любом случае обязан компенсировать учебный отпуск за 20 календарных дней.