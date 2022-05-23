Зеленский подписал закон о конфискации активов за поддержку войны в Украине

«Закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми она может прямо или косвенно распоряжаться», — говорится в сообщении.

Документ определяет «четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции», подчеркивают в офисе президента.

Закон был принят Верховной Радой Украины 12 мая.