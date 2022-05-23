Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества и активов лиц, поддерживающих российское вторжение, пишет Новая Газета. Европа со ссылкой на офис президента.
Зеленский подписал закон о конфискации активов за поддержку войны в Украине
«Закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми она может прямо или косвенно распоряжаться», — говорится в сообщении.
Документ определяет «четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции», подчеркивают в офисе президента.
Закон был принят Верховной Радой Украины 12 мая.
В апреле в Украине арестовали 154 объекта движимого и недвижимого имущества главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Среди арестованного имущества — 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.