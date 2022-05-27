40-летний Ээро ушел из гостиницы и пропал

Сегодня полиция получила сообщение о том, что друзья не могут найти Ээро, который живет за границей, но сейчас находился в Эстонии и ночевал в тартуской гостинице Pallas, расположенной на улице Рийа, 4.

Записи видеонаблюдения показывают, что Ээро вышел из гостиницы 26 мая в 19.20. Свой телефон, постоянно принимаемые лекарства и другие личные вещи он оставил в гостинице, поэтому происходящее показалось подозрительными, и полиция начала розыск.

Были проверены другие возможные места, где он мог остановиться, в Пярну, Вильянди и Таллинне, а также больницы, но место нахождения Ээро установить не удалось. Работа по выяснению маршрута его передвижения продолжается.

Уходя из гостиницы, Ээро был одет в темный пиджак, джинсы, еще одна пара джинсов висела у него на одном плече и была обмотана вокруг шеи. Он лысый, носит бороду. Походка у него затрудненная, а после недавнего падения на носу осталась ссадина.