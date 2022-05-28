По заказу Евгения Осиновского русскоязычным школьникам покажут спектакль о войне в Украине

«Эта постановка сильно и убедительно отражает страдания, которые выпали на долю жителей Украины. Я считаю, что это важный опыт для всех, но особенно для русскоязычной молодежи, - передала слова Осиновского пресс-служба городского собрания Таллинна. - По этой причине мы предлагаем такую возможность в первую очередь русскоязычным гимназистам».

Идея показать спектакль гимназистам столичных школ пришла Осиновскому после того, как он сам побывал на представлении. Вместе с тем, признал он, одним только театральным спектаклем не решить разделенность информационных пространств.

«В данном случае, хотя бы в сотрудничестве с учителями мы сделаем первый шаг в создании единого информационного пространства», - добавил Осиновский.

Как предполагается, спектакль смогут посетить более 600 гимназистов из 14 школ Таллинна. Просмотр спектакля для школьников бесплатный, визит в театр им оплатит городское собрание столицы.