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По заказу Евгения Осиновского русскоязычным школьникам покажут спектакль о войне в Украине

rus.postimees.ee
По заказу Евгения Осиновского русскоязычным школьникам покажут спектакль о войне в Украине
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Vaba Lava. Спектакль "Х** войне. M*** sõda. Украина. Письма с фронта".
Vaba Lava. Спектакль "Х** войне. M*** sõda. Украина. Письма с фронта". Фото: Erakogu

По просьбе председателя горсобрания Таллинна Евгения Осиновского, на следующей неделе школьникам учебных заведений с русским языком обучения трижды покажут спектакль о войне в Украине "Х** войне. M*** sõda. Украина. Письма с фронта".

«Эта постановка сильно и убедительно отражает страдания, которые выпали на долю жителей Украины. Я считаю, что это важный опыт для всех, но особенно для русскоязычной молодежи, - передала слова Осиновского пресс-служба городского собрания Таллинна. - По этой причине мы предлагаем такую возможность в первую очередь русскоязычным гимназистам».

Идея показать спектакль гимназистам столичных школ пришла Осиновскому после того, как он сам побывал на представлении. Вместе с тем, признал он, одним только театральным спектаклем не решить разделенность информационных пространств.

«В данном случае, хотя бы в сотрудничестве с учителями мы сделаем первый шаг в создании единого информационного пространства», - добавил Осиновский.

Как предполагается, спектакль смогут посетить более 600 гимназистов из 14 школ Таллинна. Просмотр спектакля для школьников бесплатный, визит в театр им оплатит городское собрание столицы.

Спектакль для школьников будет показан 30 мая и 2 июня на сцене таллиннского центра Vaba Lava.

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