В субботу, 28 мая, за час до полуночи на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа под Тарту недалеко от Тиксоя в направлении Таллинна произошло ДТП, в которое попал совсем юный водитель.
Фото ⟩ Пьяный 15-летний водитель без прав совершил ДТП: машина в кювете, двое в больнице
Пьяный 15-летний водитель без прав совершил ДТП: машина в кювете, двое в больнице
Как сообщает Tartu Postimees, 15-летний молодой человек без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Chevrolet Tahoe при маневре выбрал неподходящую скорость, в результате чего при повороте налево машина вылетела в кювет.
15-летний водитель и 15-летняя пассажирка были доставлены в Клинику Тартуского университета. По словам находившегося на месте аварии человека, на заднем сиденье автомобиля также был пьяный взрослый мужчина.
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