В Таллинне прием ходатайств об энергетической субсидии продлится до 12 июня

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, на фоне продолжающегося роста цен энергетическая субсидия стала для многих семей неплохим подспорьем.

«По состоянию на 30 мая в Таллинне были удовлетворены ходатайства о выплате компенсации более 28 800 горожан или семей. В качестве энергетической субсидии выплачено в общей сложности 4 051 000 евро, средняя сумма компенсации в расчете на одно заявление составила 129,5 евро. На рассмотрении находится еще 1 242 заявления, мы ожидаем, что ходатайства будут поступать до последнего дня», - отметила Бешкина.

По словам вице-мэра, в ходе рассмотрения заявлений отклонялись ходатайства, которые не соответствовали критериям – главным образом по причине того, что доходы превышали установленный максимум.

«Но были и случаи, когда сумма компенсации была слишком мала и не подлежала выплате. Мы рекомендуем подавать ходатайство о получении энергетической субсидии за несколько месяцев сразу, чтобы сумма компенсации составляла не менее 10 евро – компенсация в размере ниже этой суммы не назначается», - уточнила Бешкина.

Максимальная ставка компенсации составляет 500 евро в месяц за все расходы на энергоносители вместе взятые (электричество, газ и центральное отопление).

Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения 3 января открыл инфолинию для обращений с вопросами об энергетической субсидии. По состоянию на вчерашний день, 30 мая, на инфотелефон поступило свыше 7 700 звонков. Хотя почти половина обращений (3741) пришлась на январь, звонящих по-прежнему достаточно много. По словам вице-мэра, это показывает, что открытие специальной инфолинии было правильным шагом, благодаря чему многие горожане смогли быстро и удобно получить помощь.

«В числе прочих на инфотелефон обращались представители квартирных товариществ, а также люди, которые помогали своим близким и соседям. Особенно много звонков поступило от пожилых людей, которые не столь уверенно пользуются интернетом – исходя из этого можно сделать вывод, что эта группа населения очень нуждалась в инфолинии», - подчеркнула Бешкина.

С завтрашнего дня, 1 июня, инфотелефон 600 6300 прекратит работу. В дальнейшем горожане смогут обращаться с вопросами в районную управу по месту жительства.

Цель энергетической субсидии – поддержать семьи малого и среднего достатка в условиях роста цен на энергоносители путем частичной компенсации расходов на электричество, газ и центральное отопление. О пособии могут ходатайствовать горожане и семьи, чей средний доход за период, на который запрашивается субсидия, составляет 1126 евро в месяц на единственного или первого члена семьи, 563 евро на каждого члена семьи в возрасте от 14 лет и 338 евро на каждого члена семьи в возрасте до 14 лет.