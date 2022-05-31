В понедельник, 30 мая, Пыхьяская префектура начала три производства по статье «Мошенничество». Жертвами стали пожилая женщина, мужчина средних лет и иностранец.
Пользователь Facebook выманил у жительницы Эстонии почти 50 000 евро
Вчера было начато производство в связи с тем, что гражданин Эстонии пообещал помочь иностранцу подать ходатайство для получения разрешения на работу в Эстонии. За это он попросил предоплату в более 900 евро. До сих пор ходатайство подано не было и деньги не были возвращены. Всю необходимую информацию о возможности работы в Эстонии можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны.
Также было начато производство в связи с тем, что 78-летняя женщина в Facebook общалась полгода с человеком, который выманил у нее в общей сложности почти 50 000 евро.
Еще одно производство в связи с мошенничеством было начато в связи с тем, что 42-летнему мужчине якобы позвонили как из Swedbank, так и из Google, и его попросили для защиты счета и аккаунта ввести различные данные. Позднее он обнаружил, что от его имени были взяты кредиты и 9500 евро были переведены на неизвестный счет.