Пользователь Facebook выманил у жительницы Эстонии почти 50 000 евро

Вчера было начато производство в связи с тем, что гражданин Эстонии пообещал помочь иностранцу подать ходатайство для получения разрешения на работу в Эстонии. За это он попросил предоплату в более 900 евро. До сих пор ходатайство подано не было и деньги не были возвращены. Всю необходимую информацию о возможности работы в Эстонии можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны.

Также было начато производство в связи с тем, что 78-летняя женщина в Facebook общалась полгода с человеком, который выманил у нее в общей сложности почти 50 000 евро.