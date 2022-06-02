Украинская работница Maxima: найти работу в Эстонии нетрудно, а вот с жильем проблемы

В настоящее время торговая сеть Maxima предоставляет работу 181 украинскому беженцу, значительное число среди которых составляют матери с детьми. С прошлой недели Maxima также сделала более гибкими условия работы для прибывших из Украины матерей, которые до сих пор были вынуждены находиться в списке ожидания, сообщило предприятие.