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Украинская работница Maxima: найти работу в Эстонии нетрудно, а вот с жильем проблемы

rus.postimees.ee
Украинская работница Maxima: найти работу в Эстонии нетрудно, а вот с жильем проблемы
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Виталина
Виталина Фото: Maxima Eesti

В настоящее время торговая сеть Maxima предоставляет работу 181 украинскому беженцу, значительное число среди которых составляют матери с детьми. С прошлой недели Maxima также сделала более гибкими условия работы для прибывших из Украины матерей, которые до сих пор были вынуждены находиться в списке ожидания, сообщило предприятие.

С 9 марта Maxima отобрало для работы 181 украинского беженца из более чем 800 кандидатов. В основном украинцы приступили к работе в качестве работников зала, в небольших магазинах - также на должности кассиров.

"Многие из них работают в столичных Maxima, но каждую неделю они пополняют ряды работников магазинов Maxima по всей Эстонии", – говорит Леа Кимбер, руководитель по персоналу Maxima Eesti. Кроме того, украинцы были наняты в производственные цехи, логистический центр и офис сети розничной торговли.

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