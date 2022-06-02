В Мустамяэ этой осенью будет открыто новое здание Таллиннского детского сада «Рыымупеса» (Таммсааре-теэ, 141). Сегодня, 2 июня, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс приняли от строительной фирмы OÜ Fund Ehitus венок в честь Праздника стропил и поблагодарили строителей за проделанную работу.
Таллиннский детский сад Рыымупеса подведен под крышу
Старое, тесное и амортизированное здание детского сада снесли, а на его месте осенью будет открыто современное, удобное для детей, с уровнем энергоэффективности А-класса.
«Инвестиции в детей – это инвестиции в будущее, потому что то, что дети познают и чувствуют сегодня, влияет на их завтрашнее мышление и действия. Мы хотим, чтобы наши дети учились и росли в лучшей среде из возможных, и строительство нового здания детского сада «Рыымупеса» – конкретный шаг в этом направлении», – сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. Он добавил, что к 2030 году город планирует осуществить реновацию всех детских садов, в которых это необходимо. «Благодарю работников OÜ Fund Ehitus, которые проявили много стараний, чтобы несмотря на непростые времена придерживаться графика работ и коллектив детского сада смог уже через считанные месяцы переехать в свое новое, красивое здание. Благодарю также весь коллектив детского сада и родителей, которые стойко переносят все неудобства, вызванные строительством, уверен, что результат того стоит», – отметил Белобровцев.
«Современное здание здесь очень необходимо, и мне радостно, что ни в чем не пришлось идти на уступки: осмелюсь сказать, что здесь появится, пожалуй, самое продуманное здание детского сада в столице. Воспитанники детского сада «Рыымупеса» будут играть и заниматься в просторных помещениях», – сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.
Старое здание детского сада «Рыымупеса» построила обувная фабрика «Коммунар» по типовому проекту для детей своих работников. Детский сад был открыт в сентябре 1969 года и работал как Таллиннский детский сад номер 134. Новое название детский сад носит с 1990 года. В саду 11 групп, одна из них предназначена для детей с расстройствами зрения.
На месте снесенного строится здание с одним подземным и двумя наземными этажами, которое по большей части расположится на месте старого здания. Оно будет частично одноэтажным, частично – двухэтажным и спроектировано так, чтобы вписываться в окружающее пространство с учетом ландшафта и городской среды.
Группы расположатся в двухэтажной части здания, для объединения уличного и внутреннего пространства предусмотрены террасы. В одноэтажной части расположатся залы, кухонные и вспомогательные помещения, а также кабинеты администрации. У главного входа расположится главная площадка, откуда легко попасть в предназначенные для общественного использования помещения, такие как класс по интересам и залы.
Новое здание детского сада спроектировано бюро Architecture Workshop Eesti Filiaal OÜ, его строительством занимается фирма OÜ Fund Ehitus, а надзор собственника осуществляет Telora OÜ. Стоимость работ составляет около 7,4 миллиона евро, из них 3,4 миллиона покрывает бюджет города, а еще 4 миллиона – средства из государственного бюджета (пособие единицам местного самоуправления на инвестиции, снос и ремонтные работы в условиях особого положения при COVID-19).
Согласно договору, здание будет построено не позднее сентября 2022 года, после чего начнется меблировка. По плану детский сад будет открыт в октябре этого года.