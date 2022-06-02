Таллиннский детский сад Рыымупеса подведен под крышу

«Инвестиции в детей – это инвестиции в будущее, потому что то, что дети познают и чувствуют сегодня, влияет на их завтрашнее мышление и действия. Мы хотим, чтобы наши дети учились и росли в лучшей среде из возможных, и строительство нового здания детского сада «Рыымупеса» – конкретный шаг в этом направлении», – сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. Он добавил, что к 2030 году город планирует осуществить реновацию всех детских садов, в которых это необходимо. «Благодарю работников OÜ Fund Ehitus, которые проявили много стараний, чтобы несмотря на непростые времена придерживаться графика работ и коллектив детского сада смог уже через считанные месяцы переехать в свое новое, красивое здание. Благодарю также весь коллектив детского сада и родителей, которые стойко переносят все неудобства, вызванные строительством, уверен, что результат того стоит», – отметил Белобровцев.