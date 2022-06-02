Чт, 2.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Таллиннский детский сад Рыымупеса подведен под крышу

rus.postimees.ee
Таллиннский детский сад Рыымупеса подведен под крышу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

В Мустамяэ этой осенью будет открыто новое здание Таллиннского детского сада «Рыымупеса» (Таммсааре-теэ, 141). Сегодня, 2 июня, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс приняли от строительной фирмы OÜ Fund Ehitus венок в честь Праздника стропил и поблагодарили строителей за проделанную работу.

Старое, тесное и амортизированное здание детского сада снесли, а на его месте осенью будет открыто современное, удобное для детей, с уровнем энергоэффективности А-класса.

«Инвестиции в детей – это инвестиции в будущее, потому что то, что дети познают и чувствуют сегодня, влияет на их завтрашнее мышление и действия. Мы хотим, чтобы наши дети учились и росли в лучшей среде из возможных, и строительство нового здания детского сада «Рыымупеса» – конкретный шаг в этом направлении», – сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. Он добавил, что к 2030 году город планирует осуществить реновацию всех детских садов, в которых это необходимо. «Благодарю работников OÜ Fund Ehitus, которые проявили много стараний, чтобы несмотря на непростые времена придерживаться графика работ и коллектив детского сада смог уже через считанные месяцы переехать в свое новое, красивое здание. Благодарю также весь коллектив детского сада и родителей, которые стойко переносят все неудобства, вызванные строительством, уверен, что результат того стоит», – отметил Белобровцев.

«Современное здание здесь очень необходимо, и мне радостно, что ни в чем не пришлось идти на уступки: осмелюсь сказать, что здесь появится, пожалуй, самое продуманное здание детского сада в столице. Воспитанники детского сада «Рыымупеса» будут играть и заниматься в просторных помещениях», – сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

Старое здание детского сада «Рыымупеса» построила обувная фабрика «Коммунар» по типовому проекту для детей своих работников. Детский сад был открыт в сентябре 1969 года и работал как Таллиннский детский сад номер 134. Новое название детский сад носит с 1990 года. В саду 11 групп, одна из них предназначена для детей с расстройствами зрения.

На месте снесенного строится здание с одним подземным и двумя наземными этажами, которое по большей части расположится на месте старого здания. Оно будет частично одноэтажным, частично – двухэтажным и спроектировано так, чтобы вписываться в окружающее пространство с учетом ландшафта и городской среды.

Группы расположатся в двухэтажной части здания, для объединения уличного и внутреннего пространства предусмотрены террасы. В одноэтажной части расположатся залы, кухонные и вспомогательные помещения, а также кабинеты администрации. У главного входа расположится главная площадка, откуда легко попасть в предназначенные для общественного использования помещения, такие как класс по интересам и залы.

Новое здание детского сада спроектировано бюро Architecture Workshop Eesti Filiaal OÜ, его строительством занимается фирма OÜ Fund Ehitus, а надзор собственника осуществляет Telora OÜ. Стоимость работ составляет около 7,4 миллиона евро, из них 3,4 миллиона покрывает бюджет города, а еще 4 миллиона – средства из государственного бюджета (пособие единицам местного самоуправления на инвестиции, снос и ремонтные работы в условиях особого положения при COVID-19).

Согласно договору, здание будет построено не позднее сентября 2022 года, после чего начнется меблировка. По плану детский сад будет открыт в октябре этого года.

Ключевые слова
Наверх