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Злая мудрость стариков

Ян Левченко
, журналист
Злая мудрость стариков
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Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео

На исходе весны война превратилась в обыденность, отмечает публицист и культуролог Ян Левченко. Уже нет ничего из ряда вон выходящего в том, чтобы написать: «На исходе первой военной весны». Привыкать так привыкать. На нынешнем Восточном фронте без перемен. Война стала фоном, а песок времени течет сквозь пальцы.

Переговоры так ни к чему и не привели. Это не диалог, а чистый случай непереводимости. Стороны пока не могут ни о чем договориться в принципе. Зеленский, как известно, готов к встрече с Путиным, но бункерный освободитель Украины от мирового зла не понимает, кто к нему обращается, так как не различает его в сумраке своего сознания. Крутой пацан не может встречаться с каким-то комиком. Это для него зашквар, как выражается на ныне актуальном тюремном жаргоне российская молодежь.

Что с того, что Украину поддерживает весь мир за исключением нескольких стран-изгоев и бесконечно загадочного Китая? У России своя реальность, она воюет в Украине с химерическими нацистами, делает разрушенный ею Мариуполь побратимом Санкт-Петербурга и упражняется в многообразных способах пробивания дна. Это теперь такой особый кремлевский спорт, подобно тому, как в первой половине 1980-х годов в тех же местах увлекались «катанием на лафетах» (так в народе назывались серийные похороны первых лиц советского государства). Только теперь никто умирать не собирается, хотя все уже и не первой молодости.

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