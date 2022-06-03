Злая мудрость стариков

Переговоры так ни к чему и не привели. Это не диалог, а чистый случай непереводимости. Стороны пока не могут ни о чем договориться в принципе. Зеленский, как известно, готов к встрече с Путиным, но бункерный освободитель Украины от мирового зла не понимает, кто к нему обращается, так как не различает его в сумраке своего сознания. Крутой пацан не может встречаться с каким-то комиком. Это для него зашквар, как выражается на ныне актуальном тюремном жаргоне российская молодежь.