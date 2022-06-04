В поселке Эйсма продается дача с видом на море, которую можно использовать и для круглогодичного проживания, пишет Kodu.
Фото ⟩ На берегу моря в Ляэне-Вирумаа ждет покупателя удивительный дом
На берегу моря в Ляэне-Вирумаа ждет покупателя удивительный дом
Этот двухэтажный деревянный дом, построенный в 2007 году, находится на прибрежном земельном участком площадью 2451 м2.
На первом этаже летнего дома расположены прихожая, открытая кухня-гостиная, из которой есть выход на террасу с видом на море. Кроме того, на первом этаже есть ванная, туалет, сауна и подсобное помещение. На террасе установлены инфракрасная баня и погружная бочка.
На втором этаже - три спальни, ванная, туалет и подсобное помещение. В самой большой спальне есть вместительная гардеробная. От Таллинна до Эйсма почти 100 километров, а от Раквере всего 30!
С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.
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