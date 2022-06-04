«Я совсем не унываю»: Навальный опубликовал пост в свой день рождения

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии, в свой день рождения опубликовал в Telegram-канале пост, в котором поблагодарил «всех хороших людей» и рассказал, что он не унывает. «Сегодня мне 46 лет. И у меня все отлично.Ну то есть какие-то вещи можно было бы и подправить – это да. Но ведь и у каждого так. А главным я очень доволен», – написал Навальный.

«У меня есть любимая семья. У меня есть классные коллеги, продолжающие наше общее (экстремистское, ха-ха) дело. Есть вы – миллионы честных людей, добивающиеся свободы нашей стране и желающие нашему народу счастья и мира. У меня, наконец, есть огромная и редкая для нынешней России привилегия: я говорю то, что считаю правильным, и поступаю так, как считаю нужным», – продолжил основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

«Злобные кремлевские жулики не имеют надо мной власти, хоть и заперли в какой-то дыре. Поэтому я совсем не унываю и съем праздничную банку зеленого горошка со спокойной душой. Спасибо всем хорошим людям, кто встретился мне на этом пути. Всех люблю», – закончил свое письмо Навальный.

Сегодня мне 46 лет.

И у меня все отлично.

Ну то есть какие-то вещи можно было бы и подправить - это да. Но ведь и у каждого так. https://t.co/DBaS7Uczb8 — Alexey Navalny (@navalny) June 4, 2022