Стартовавшие довольно гладко коалиционные переговоры с участием Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества» набирают обороты. Rus.Postimees решил выяснить, что каждая из них хотела бы реализовать в правительстве, а также каковы дальнейшие шаги вероятной оппозиции.
Помочь пережить зиму, перевести школы на эстонский: каковы приоритеты возможной коалиции?
В интересах жителей Эстонии — быстрое формирование коалиции
Тимо Суслов, генеральный секретарь Партии реформ
В трудные времена ответственное управление приобретает еще большее значение. Это важно как для «Отечества» и социал-демократов, так и для Партии реформ. «Отечество» приняло наше предложение начать коалиционные переговоры о формировании нового правительства с социал-демократами и реформистами. Для Эстонии это хороший знак, так как в непростые времена, я надеюсь, у нас будет стабильное и ответственное правительство. Правительство, которое в течение оставшихся до выборов месяцев предпримет в Эстонии необходимые шаги для усиления нашей гособороны, развития эстоноязычного образования и поддержания средств к существованию людей в условиях роста цен.
Думаю, всем нам очевидно, что следующие месяцы будут сложными, а в такие моменты всегда проявляется истинная сущность людей. Решения не принимаются на основании еженедельных рейтингов и политических ветров. Жители Эстонии ясно обозначили, что сейчас нуждаются в чувстве уверенности и стабильном управлении. Точки соприкосновения у «Отечества», социал-демократов и Партии реформ в любом случае имеются, их даже довольно много. Эстоноязычное образование, безопасность, финансовое благополучие — это те сферы, которые, вероятно, будут доминировать на переговорах.
Три партии имеют относительно совпадающее понимание тревожных тенденций, и теперь нам необходимо договориться об общих решениях стоящих перед нами проблем. В интересах Эстонии, чтобы новая коалиция была сформирована быстро, поэтому мы готовы двигаться вперед в переговорах в ускоренном темпе. Ситуация с безопасностью не демонстрирует признаков улучшения, поэтому крайне важно, чтобы внутриполитическая неопределенность закончилась и чтобы в Эстонии было спокойное и компетентное правительство.
Людям нужно помочь справиться в условиях дорожающей жизни
Эдуард Одинец, генеральный секретарь Социал-демократической партии Эстонии
Социал-демократы приветствуют решение «Отечества» о начале коалиционных переговоров с Партией реформ и Социал-демократической партией. Как показали первые дни переговоров, у трех партий есть много общих целей и взаимное желание найти решение насущным проблемам страны.
Все еще помнят коалицию партии «Отечество» с двумя другими партиями и что это означало для страны как в плане имиджа, так и принятых решений. Поэтому понятно решение «Отечества» присоединиться к совсем другой коалиции, в которой из-за поведения партнеров не придется чуть ли не ежедневно извиняться. Тем более, что у отечественников, реформистов и социал-демократов уже есть неплохой опыт сотрудничества в управлении государством.
Основная цель социал-демократов на коалиционных переговорах – договориться о мерах, которые в нынешнее непростое время придадут жителям Эстонии, в первую очередь, семьям с детьми, чувство уверенности. Поэтому мы уже подняли или же еще поднимем темы повышения детских пособий, заработной платы т.н. бюджетников, пенсий, а также всю тематику цен на энергоносители и связанных с этим пособиями населению. Людям нужно помочь справиться в условиях все дорожающей жизни. Для этого же — предложения соцдемов по повышению не облагаемого подоходным налогом минимума до размера минимальной зарплаты, а также модель обеспечения пожилым людям места в попечительском доме только за пенсию.
Конечно, новому правительству нужно, прежде всего, помочь людям пережить зиму, но те только. Будущей коалиции также предстоит утвердить бюджетную стратегию на ближайшие годы и принять поддерживающие ее решения, что, на самом деле, является заделом на будущее. Социал-демократы приложат все усилия, чтобы договориться с партнерами о максимально эффективном пакете мер для поддержки людей.
Один из приоритетов — переход на эстоноязычное образование
Карл Сандер Казе, пресс-секретарь «Отечества»
В прошлую среду руководство «Отечества» встретилось с Партией реформ и социал-демократами, а также с Центристской партией и EKRE. После консультаций собрание «Отечества» решило начать коалиционные переговоры с Партией реформ и социал-демократами, так как, по нашей оценке, правительственный кризис в Эстонии должен быть завершен - пора решать самые острые проблемы нашего общества.
«Отечество» готово взять на себя правительственную ответственность, но мы сделаем это лишь тогда, когда наши цели будет возможно претворить в жизнь в правительстве. Нашими приоритетами являются детские и семейные пособия, переход на эстоноязычное образование и финансирование высшего образования, меры по смягчению стремительно растущей инфляции, а также решение кризиса в сферах безопасности и энергетики.
«Отечество» не формирует правительство в одиночку, и окончательные решения будут определены в ходе коалиционных переговоров. Мы готовы к сотрудничеству, но в то же время требуем требуем быстрого и наилучшего решения проблем эстонского общества.
Законопроект о повышении семейных пособий не сбросят со счетов
Мария Юферева-Скуратовски, член Центристской партии
Для меня лично решение партии «Отечество» начать переговоры с Партией реформ и Социал-демократической партией не стало большим сюрпризом. Потому что в эти переговоры они вошли с позиции силы, с готовностью проводить красные линии и отстаивать интересы своих избирателей, но при этом оставили для себя пространство для дальнейших политических маневров. Такую позицию в коалиционных переговорах партия «Отечество» обеспечила себе благодаря тому, что осталась верной своему решению поддержать законопроект о повышении детских пособий. И даже во время коалиционных переговоров с реформистами и соцдемами отечественники продолжают голосовать против поправок, представленных реформистами.
Соцдемы в этом плане выглядят самым слабым и зависимым партнером, который заранее примкнул к Партии реформ. Напомню, что социал-демократы отозвали свои подписи под законопроектом о повышении семейных пособий аккурат в День защиты детей 1 июня. «Отечество», в случае если коалиционные переговоры не принесут им ожидаемого результата, могут спокойно объявить о том, что готовы начать переговоры в какой-нибудь другой политической комбинации. Соцдемы же отрезали такую возможность 1 июня.
Если союз «Отечества», реформистов и социал-демократов в итоге будет скреплен коалиционным договором, уверена, что там обязательно пропишут пункт о переводе всех садов и школ на эстонский язык обучения. Законопроект о повышении семейных пособий со счетов сброшен не будет, вероятно, претерпит определенные изменения – скорее всего, суммы семейных пособий будут ниже тех, что изначально предлагала наша Центристская партия.
Если центристы останутся в оппозиции, то мы, как и полагается оппозиционной партии, будем бороться за интересы наших избирателей и анализировать решения правительства и парламента со всей строгостью. Приоритеты на ближайшие месяцы: борьба с повышением цен и меры помощи людям в кризис, чтобы они могли справиться с оплатой счетов. Риторика запугивания, которую постоянно использует Кая Каллас, вызывает у людей только лишь негативные эмоции, но никак не делает их жизнь легче.