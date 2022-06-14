Помочь пережить зиму, перевести школы на эстонский: каковы приоритеты возможной коалиции?

Законопроект о повышении семейных пособий не сбросят со счетов

Мария Юферева-Скуратовски, член Центристской партии

Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Herman-Erik Isop

Для меня лично решение партии «Отечество» начать переговоры с Партией реформ и Социал-демократической партией не стало большим сюрпризом. Потому что в эти переговоры они вошли с позиции силы, с готовностью проводить красные линии и отстаивать интересы своих избирателей, но при этом оставили для себя пространство для дальнейших политических маневров. Такую позицию в коалиционных переговорах партия «Отечество» обеспечила себе благодаря тому, что осталась верной своему решению поддержать законопроект о повышении детских пособий. И даже во время коалиционных переговоров с реформистами и соцдемами отечественники продолжают голосовать против поправок, представленных реформистами.

Соцдемы в этом плане выглядят самым слабым и зависимым партнером, который заранее примкнул к Партии реформ. Напомню, что социал-демократы отозвали свои подписи под законопроектом о повышении семейных пособий аккурат в День защиты детей 1 июня. «Отечество», в случае если коалиционные переговоры не принесут им ожидаемого результата, могут спокойно объявить о том, что готовы начать переговоры в какой-нибудь другой политической комбинации. Соцдемы же отрезали такую возможность 1 июня.

Если союз «Отечества», реформистов и социал-демократов в итоге будет скреплен коалиционным договором, уверена, что там обязательно пропишут пункт о переводе всех садов и школ на эстонский язык обучения. Законопроект о повышении семейных пособий со счетов сброшен не будет, вероятно, претерпит определенные изменения – скорее всего, суммы семейных пособий будут ниже тех, что изначально предлагала наша Центристская партия.

Если центристы останутся в оппозиции, то мы, как и полагается оппозиционной партии, будем бороться за интересы наших избирателей и анализировать решения правительства и парламента со всей строгостью. Приоритеты на ближайшие месяцы: борьба с повышением цен и меры помощи людям в кризис, чтобы они могли справиться с оплатой счетов. Риторика запугивания, которую постоянно использует Кая Каллас, вызывает у людей только лишь негативные эмоции, но никак не делает их жизнь легче.