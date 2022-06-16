Россия запретит неугодные иностранные СМИ без суда

Депутаты государственной думы РФ принимают закон «О зеркальных ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом». Документ позволяет российской прокуратуре без суда запрещать работу зарубежных изданий, работающих в РФ, если ведомство решит, что другие государства «действуют недружественно» по отношению к российским СМИ за рубежом. Один из авторов «зеркального ответа» для иностранных СМИ – депутат от ЛДПР Андрей Луговой. В 2021 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал его одним из убийц бывшего офицера КГБ и ФСБ России Александра Литвиненко, критиковавшего Владимира Путина и Кремль.

Кроме того, российский генпрокурор и его заместители смогут «по щелчку пальцев» закрыть издания, которые, по их мнению, распространяют информацию, «направленную на дискредитацию вооруженных сил РФ или связанную с введением иностранными государствами политических и экономических санкций против РФ». До этого российский закон «О СМИ» позволял лишить издание лицензии только после решения суда, который мог инициировать исключительно Роскомнадзор, являющийся регистратором всех медиа. Поскольку все неподконтрольные российскому государству средства массовой информации называют войну в Украине войной, а также непредвзято публикуют информацию о новых санкциях, в России, судя по всему, скоро не останется ни одного зарубежного издания. Также новый закон позволяет лишать аккредитации отдельных журналистов и корреспондентов, на которых генпрокуратура поставит печать «неружественный».