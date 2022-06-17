По данным службы Евростат, годовая инфляция в ЕС выросла в мае до 8,8 процента, тогда как в апреле она составляла 8,1 процента.
В мае в Эстонии зафиксировали самую высокую в ЕС инфляцию
В Эстонии показатель вырос за тот же период с 19,1 процента до 20,1 процента, это самая высокая в ЕС инфляция.
Годовая инфляция в еврозоне выросла в мае по сравнению с апрелем с 7,4 до 8,1 процента, сообщил Евростат.
В мае 2021 года годовая инфляция составляла 2 процента в еврозоне, 2,3 процента ЕС и 3,2 процента в Эстонии.
В тех странах еврозоны, данными о которых располагает Евростат, самая низкая инфляция зафиксирована во Франции и на Мальте (5,8 процента) и в Финляндии (7,1 процента). Выше всего инфляция в Эстонии (20,1 процента), Литве (18,5 процента) и Латвии (16,8 процента).
По сравнению с апрелем инфляция упала в одной стране и выросла в 26.
В мае главными факторами роста инфляции в еврозоне были цены на энергоносители (3,87 процентных пункта), цены на продукты питания, напитки и табачные изделия (1,59 процентных пункта), услуги (1,46 пункта) и промышленные товары (1,13 пункта).