В мае в Эстонии зафиксировали самую высокую в ЕС инфляцию

В Эстонии показатель вырос за тот же период с 19,1 процента до 20,1 процента, это самая высокая в ЕС инфляция.

Годовая инфляция в еврозоне выросла в мае по сравнению с апрелем с 7,4 до 8,1 процента, сообщил Евростат.

В мае 2021 года годовая инфляция составляла 2 процента в еврозоне, 2,3 процента ЕС и 3,2 процента в Эстонии.

В тех странах еврозоны, данными о которых располагает Евростат, самая низкая инфляция зафиксирована во Франции и на Мальте (5,8 процента) и в Финляндии (7,1 процента). Выше всего инфляция в Эстонии (20,1 процента), Литве (18,5 процента) и Латвии (16,8 процента).

По сравнению с апрелем инфляция упала в одной стране и выросла в 26.