Без эмоций. Норвежских лыжников научат давать интервью журналистам

«Тренинг будут проводить компетентные люди. И я знаю, что лыжники заинтересованы в этом», — приводит слова Бьервига Aftenposten.

Напомним, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) некоторые норвежские лыжники не смогли удержаться от резких слов. Эмиль Иверсен заявил, что почувствовал «удар ножом в спину», когда его не выбрали в состав сборной на гонку с раздельным стартом, а Майкен Касперсен Фалла, Рагниль Хага и Анне Кьерсти Кальво раскритиковали руководство после решений в отношении женской команды.