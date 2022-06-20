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Без эмоций. Норвежских лыжников научат давать интервью журналистам

rus.postimees.ee
Без эмоций. Норвежских лыжников научат давать интервью журналистам
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Йоханнес Клебо.
Йоханнес Клебо. Фото: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Лыжники сборной Норвегии будут проходить специальные тренинги, посвящённые тому, как надо общаться с представителями прессы. Об этом рассказал менеджер национальной команды Эспен Бьервиг, сообщает «Чемпионат». https://www.championat.com/skiing/news-4731129-norvezhskih-lyzhnikov-budut-obuchat-davat-intervyu-zhurnalistam.html

«Тренинг будут проводить компетентные люди. И я знаю, что лыжники заинтересованы в этом», — приводит слова Бьервига Aftenposten.

Напомним, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) некоторые норвежские лыжники не смогли удержаться от резких слов. Эмиль Иверсен заявил, что почувствовал «удар ножом в спину», когда его не выбрали в состав сборной на гонку с раздельным стартом, а Майкен Касперсен Фалла, Рагниль Хага и Анне Кьерсти Кальво раскритиковали руководство после решений в отношении женской команды.

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