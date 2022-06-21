Алаталу: Путину хочется поиграть мускулами, которых у него уже нет

Этот круг очень маленький. В ближайшие же дни состоятся и саммит ЕС, и саммит «Большой семерки», и саммит НАТО. На каждой из этих встреч будут приняты заявления, осуждающие действия России в Украине. Будут анонсированы новые шаги, которые будут предприняты для того, чтобы заставить Россию остановить войну против Украины. Естественно, все это заставляет Путина нервничать.

Как конкретно он будет реагировать, что он будет предпринимать, предсказать довольно сложно. Нет сомнений, что у него возникнет желание как-то продемонстрировать свои мускулы, но это будут мускулы уже не самого сильного игрока в мировой политике, если рассуждать в мировом масштабе. К концу месяца станет совершенно ясно, что ту кампанию, которую зачем-то затеял Путин, Россия проиграла.

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Bild сказал, что на саммите НАТО в конце июня будет объявлено, что Россия более не рассматривается как партнер организации, и что Россия теперь — угроза для безопасности стран НАТО, угроза миру и стабильности. Что изменит это бюрократическое оформление уже и так сложившихся реалий? НАТО будет теперь размещать любые вооружения на своей территории, где захочет, и в любых количествах? И больше совсем не будет сдерживать себя в военной помощи Украине?