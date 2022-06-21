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Алаталу: Путину хочется поиграть мускулами, которых у него уже нет

Павел Соболев
Алаталу: Путину хочется поиграть мускулами, которых у него уже нет
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  • Передел мира — лучшее определение тому, что происходит сейчас в глобальной политике
  • Лидеры Франции и Германии стали постоянно подчеркивать, что они представляют великие державы
  • В Кремле видят в 22 июня очень подходящую дату для громкого политического заявления

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк, политолог Тоомас Алаталу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся возможной реакции России на обсуждение главами государств ЕС предоставления Украине статуса страны-кандидата, а также слухов о возможном объявлении в РФ мобилизации.

- Владимир Зеленский заявил, что российская армия может специально усилить наступательные действия на этой неделе, в момент, когда лидеры ЕС будут рассматривать заявку Украины на предоставление ей статуса страны-кандидата. Действительно ли Кремль очень болезненно переживает предполагающееся получение Украиной статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз? Можно ли ждать со стороны России в четверг и пятницу каких-то показательных бомбардировок и атак?

- Да, такая реакция вполне вероятна. Как было видно на кадрах с Петербургского экономического форума, Владимир Путин довольно сильно нервничает. Он старался держаться спокойно во время своего появления на публике, которое в общей сложности длилось почти четыре часа, но его нервозность была очень заметна.

Президент Казахстана, который сидел на Петербургском экономическом форуме рядом с Путиным, осмелился сказать, что Казахстан не собирается признавать независимость так называемых ДНР и ЛНР. Это была ситуация, в которой едва ли не единственный союзник Путина публично, перед всем миром, отказывался выразить Путину поддержку. Конечно, Путин постарался воспринять эти слова президента Казахстана спокойно, но было совершенно очевидно, что эта ситуация для Путина была проигрышной.

Стоит обратить внимание и на то, что глава российского МИДа Лавров и на прошлой неделе так и не смог полететь в Сербию, поскольку сразу несколько государств подтвердили, что не пропустят его самолет. Если не считать президента Казахстана, из глав государств ОДКБ на форуме в Петербурге присутствовал только новый президент Армении, который совершал свой первый зарубежный визит. Ну, еще там был вице-премьер правительства Кубы, а также спецпредставитель президента Никарагуа, который является его сыном. Вот, в сущности, и весь тот круг союзников России, на поддержку которых она может сейчас опираться.

Этот круг очень маленький. В ближайшие же дни состоятся и саммит ЕС, и саммит «Большой семерки», и саммит НАТО. На каждой из этих встреч будут приняты заявления, осуждающие действия России в Украине. Будут анонсированы новые шаги, которые будут предприняты для того, чтобы заставить Россию остановить войну против Украины. Естественно, все это заставляет Путина нервничать.

Как конкретно он будет реагировать, что он будет предпринимать, предсказать довольно сложно. Нет сомнений, что у него возникнет желание как-то продемонстрировать свои мускулы, но это будут мускулы уже не самого сильного игрока в мировой политике, если рассуждать в мировом масштабе. К концу месяца станет совершенно ясно, что ту кампанию, которую зачем-то затеял Путин, Россия проиграла.

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Bild сказал, что на саммите НАТО в конце июня будет объявлено, что Россия более не рассматривается как партнер организации, и что Россия теперь — угроза для безопасности стран НАТО, угроза миру и стабильности. Что изменит это бюрократическое оформление уже и так сложившихся реалий? НАТО будет теперь размещать любые вооружения на своей территории, где захочет, и в любых количествах? И больше совсем не будет сдерживать себя в военной помощи Украине?

- Конечно, какого-то существенного влияния на положение дел это изменение в документах НАТО не окажет, потому что мир уже и так изменился. Эти изменения в мире будут происходить и дальше, и все более высокими темпами. Главная их особенность будет состоять в том, что мир будет отучаться от своей привычки воспринимать все государства планеты в качестве равноправных партнеров. Сейчас мир все стремительнее возвращается к ситуации, в которой все определяется в соперничестве великих держав.

Конечно, среди этих великих держав особенно выделяются США и Россия. Не забудем, что тот известный ультиматум Путина, с которым он выступил в конце декабря прошлого года, был обращен прежде всего к США. Только уже после озвучивания всех требований к США там что-то немного говорилось еще и в адрес всего блока НАТО. Раузмеется, в начавшуюся сейчас большую игру может включиться и Китай, и некоторые другие менее крупные, но тоже влиятельные страны, например, Индия, Иран, Южная Корея и Япония. Но это все равно будет игра только крупных игроков.

В этом смысле очень показательно, что в Петербурге во время своей беседы с казахстанским президентом Токаевым и Маргаритой Симоньян Путин стал прямо говорить, что, мол, никакой Украины толком никогда не существовало. Он стал вспоминать, что когда-то на месте нынешней Украины была часть Османской империи. Он стал апеллировать к тому историческому периоду, когда мир был поделен между империями.

Эти империи столкнулись друг с другом во время Первой мировой войны. Некоторые из этих империй уже тогда потерпели поражение. Другие, Франция и Великобритания, потеряли свои колонии после Второй мировой войны. Особенность же России как империи состояла в том, что ей каким-то образом удалось сохранить контроль над многими территориями. Этот контроль сохранялся в форме Советского Союза. Но потом и эта империя рухнула.

Сейчас Россия решила запустить процесс «возвращения земель». Путин уже совершенно прямо об этом говорит. И этот процесс вовсю идет. На фоне этого и в исторической науке, и в политологии начали меняться существовавшие до сих пор теории, которые базировались на представлении о демократическом равенстве всех стран. Приходится возвращаться к концепции борьбы двух или трех держав за передел мира.

Передел мира — это самое лучшее определение тому, что сейчас происходит в глобальной политике. По сути, даже эти изменения в формулировках, к которым прибегает НАТО, просто отражают этот переход от устаревших теорий к другим. К тем, что возникают только сейчас, и к тем, что возвращаются из прошлого.

- Новый глава генштаба Великобритании Патрик Сандерс заявил, что британская армия должна быть готова сражаться вместе с союзниками и нанести поражение России в бою. До сих пор из стран НАТО шли сигналы о необходимости не допустить вовлечения альянса в войну. Слова Сандерса — это исключение из правила? Или же первое признание Западом возможности войны НАТО с РФ, за которым последуют и другие?

- Это заявление вполне может быть началом большого процесса. Великобритания остается членом НАТО, но покинула ЕС, и это позволяет людям в Великобритании, которые в некотором роде мыслят имперскими категориями, говорить правду. А правда сейчас такова, что быть готовым к войне действительно необходимо.

Очень важно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно посетил в конце прошлой недели Киев. И сделал это сразу после того, как там побывали президент Макрон, канцлер Шольц и премьер-министр Драги. А также президент Румынии. Это тоже демонстрирует, как сейчас возникают новые союзнические группировки.

Раньше Германия, Италия и Франция отводили ключевую роль в своей восточноевропейской политике Польше. Сейчас же они моментально подключили к самым важным процессам Румынию. Потому что она тоже является безусловным региональным лидером Восточной Европы. Можно сказать, что Польша — самая влиятельная страна в северной части Восточной Европы, а Румыния — самая значимая в южной части.

Обратим внимание и на то, что президент Франции Макрон перед визитом в Украину посетил Молдову. Там он от имени Евросоюза пообещал 40 миллионов евро на повышение обороноспособности Молдовы. От имени ЕС говорил не глава Евросовета, не глава Еврокомиссии, а президент Франции. По сути, президент одной из стран Евросоюза. Таким поведением Макрон как бы показывает, что он представляет и рядовую страну ЕС, но в то же время — и великую державу.

И Германия, и Франция в последнее время все чаще ведут себя подобным образом. Их лидеры называют свои страны рядовыми членами ЕС, но при этом своими шагами подчеркивают, что представляют великие государства, которые собираются проводить свою собственную политику. В том числе — и по отношению к России.

- Американский Институт изучения войны выступил с утверждением, что России мешает в ведении войны то, что она называет войну военной операцией. Это обстоятельство активно препятствует возможностям России по формированию своих боевых сил, поскольку исключает законные карательные меры, которые могут быть использованы во время официальной войны против несогласных с ней и тех, кто отказывается от мобилизации. Может ли в какой-то момент произойти такое, что Кремль все-таки назовет войну войной? Например, в случае дальнейшего ухудшения для сил агрессора ситуации на фронте?

- Думаю, какая-то ясность в этом вопросе наступит уже завтра, 22 июня. Этот день в России называют «днем начала Великой Отечественной войны». Кремль уже давал понять, что в эту дату последует какое-то важное коллективное заявление.

С начала войны в Украине Путин говорил, что цель его «военной операции» — денацификация Украины, освобождение от нацистов и все в этом роде. Вспомним в связи с этим, что в 2019 году в России начали пересматривать уголовные дела, связанные с событиями Второй мировой войны. Когда немецкие пленные оказывались в СССР под трибуналом, их обвиняли в военных преступлениях. В 2019 году в России эти обвинения стали задним числом переквалифицировать в обвинения в геноциде. Интересно, что всего две недели назад в Беларуси, которую можно назвать союзником России в войне против Украины, были запущены аналогичные юридические процедуры. Там тоже стали квалифицировать действия немцев во Второй мировой войне на территории Беларуси как геноцид.

Очень любопытно, что в завтрашнем заявлении Кремля будет говориться о 22 июня 1941 года. Как эта дата будет использоваться Кремлем для объяснения каких-то дальнейших действий России. Стиль Путина и всего руководства России подразумевает, что любой важный политический документ, который выпускает Кремль, в очень значительной степени базируется на отсылках к истории.

Поэтому завтра от Кремля действительно можно ожидать каких-то громких заявлений. Особенно с учетом того обстоятельства, что скоро в России должны начаться процессы над украинскими военнопленными. Завтра, возможно, мы услышим тот язык России, на котором она в ближайшее время собирается разговаривать на тему военных действий в Украине.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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