Поезда Elron в часы пик набиты битком: компания дала пассажирам совет

За первые пять месяцев года количество пассажиров поездов увеличилось на 32% или приблизилось к периоду до пандемии коронавируса.

Руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго сказал, что в мае этого года поездами было перевезено рекордное за последние три года количество пассажиров. «За первые пять месяцев 2022 года было совершено на 32% больше поездок, чем за тот же период прошлого года. С начала этого года для поездок поездами Elron воспользовались более 2,97 миллиона пассажиров, из них 681 600 в прошлом месяце. Опираясь на статистику продаж билетов, можно сказать, что, вероятно, выйдем на уровень 2019 года или на уровень рекордного по пассажиропотоку года», — пояснил руководитель по продажам и развитию Elron.

Конго пояснил, что повышенный интерес к поездкам на поезде может быть оправдан как общим повышением цен, так и снятием ограничений, обусловленных вирусом Covid-19, что, вероятно, побудило большинство пассажиров отдать предпочтение возможностям общественного транспорта.

"В свете общего роста цен, инфляции и выросших цен на топливо люди ищут более подходящие альтернативы для передвижения, что, безусловно, предлагает общественный транспорт", - добавил Конго и напомнил, что поездка на поезде по-прежнему обеспечивает чувство комфорта, безопасности и экологичности во время поездки.

Число пассажиров увеличилось почти на всех маршрутах