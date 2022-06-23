Лаанет: мы слышали прямые угрозы из штаб-квартиры российской диктаторской власти

«Наши друзья, соседи наших соседей, ведут кровопролитную войну и потери против агрессора, во много раз превышающего их самих. В сложившейся ситуации давайте задумаемся с уважением к нашим предшественникам, которые почти четверть века назад решили, что недостаточно праздновать одни только прежние победы и назвали День победы еще и Днем защиты нашей страны», — сказал министр обороны Лаанет на приеме накануне Дня победы вечером 22 июня.

«Вместе с нашими прибалтийскими соседями мы находимся в чрезвычайно опасной близости к зоне боевых действий по сравнению с большинством других союзников, и в последнее время мы слышали прямые угрозы из штаб-квартиры российской диктаторской власти, прежде всего в отношении Литвы, а также в сторону Латвии и Эстонии», — добавил Лаанет.

Министр обороны подчеркнул важность обороноспособности всей страны, а также важность союзнических отношений.

В четверг, 23 июня, министр обороны примет участие в поднятии государственного флага на башне Курессаареского епископского замка и возложит венок к монументу павшим в Освободительной войне.