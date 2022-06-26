Турция арестовала в воскресенье гражданина Греции, задержанного днем ранее по подозрению в шпионаже в пользу Афин, сообщила турецкая полиция, пишет Postimees.
В Турции арестован предполагаемый греческий шпион
Мохамед Амар Ампара был задержан в Газиантепе недалеко от турецко-сирийской границы.
«Власти задержали агента по имени М.А.А. когда выяснилось, что он имеет связи с Греческой национальной разведывательной службой … (Он) собирал информацию о безопасности границ нашей страны и передавал ее греческой разведке», — заявили в полицейском управлении Газиантепа.
В минувшие выходные турецкие СМИ писали, что Ампара во время своих путешествий перевоплощался в турецкого бизнесмена.
Министерство иностранных дел Греции заявило, что несколько недель назад в посольство Греции в Турции поступило сообщение об исчезновении Ампары.
Греция запросила у турецких властей информацию об Ампаре, но ответов не получила, сообщили в министерстве.
Греция и Турция ведут обостряющуюся словесную войну из-за заявлений Анкары о том, что Афины направили войска на острова вблизи своей морской границы в нарушение послевоенных мирных соглашений.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в этом месяце заявил, что больше не будет проводить двусторонние встречи с греческими лидерами, как это предусмотрено соглашением между двумя сторонами от 2010 года.
Турция также обвинила Грецию в отказе экстрадировать турецких солдат, которые, по мнению Анкары, сыграли непосредственную роль в попытке государственного переворота против президента Эрдогана в 2016 году.