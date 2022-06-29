В среду утром топливная компания Terminal Oil сообщила о снижении цен на горючее, ее примеру последовала и фирма Circle K.
Топливные фирмы в Эстонии снижают цены
Топливные фирмы в Эстонии снижают цены
Как сообщил представитель Terminal Oil, снизить цены было решено после того, как на мировых рынках произошло дополнительное снижение цен на бензин и дизтопливо. На АЗС Terminal бензин 95 стоит теперь 2,119 евро за литр, бензин 98 - 2,169 евро за литр и дизельное топливо продается за 1,999 евро за литр.
Менеджер Circle K по ценовой политике Индрек Сасс сообщил BNS, что и их предприятие в среду снизило цены на своих АЗС. На заправках фирмы бензин 95 стоит теперь также 2,119 евро, дизельное топливо продается за 1,999 евро за литр.