Топливные фирмы в Эстонии снижают цены

Как сообщил представитель Terminal Oil, снизить цены было решено после того, как на мировых рынках произошло дополнительное снижение цен на бензин и дизтопливо. На АЗС Terminal бензин 95 стоит теперь 2,119 евро за литр, бензин 98 - 2,169 евро за литр и дизельное топливо продается за 1,999 евро за литр.