Жестокое убийство в Ласнамяэ: застреливший соседку на глазах у ее детей надолго останется в тюрьме

Окружной суд внес уточнение в касающийся огнестрельного оружия эпизод, но оставил без изменений решение о 14-летнем тюремном сроке, который 14 декабря назначил Харьюский уездный суд.

В срок отбывания наказания включается период содержания Пыйклягу под стражей с 5 января прошлого года.

Согласно предъявленному Пыхьяской окружной прокуратурой обвинению, 5 января прошлого года проживавший на первом этаже в многоквартирном доме по улице Юмера в таллиннском районе Ласнамяэ Мати Пыйклягу, которому мешал шум из квартиры сверху, пошел призвать к порядку соседку с верхнего этажа и взял с собой огнестрельное оружие Taurus, на владение которым у него не было законного разрешения. Полина открыла дверь, увидела человека с оружием в руках и попыталась остановить его. В ходе возникшей потасовки Мати дважды выстрелил в Полину. От полученных ранений женщина в тот же вечер скончалась в больнице.

По словам руководившей уголовным делом окружного прокурора Энели Лауритс, в момент стрельбы в однокомнатной квартире находились дети четырех и шести лет. «Прокуратура предъявила Мати обвинение в убийстве, его вину отягчает то обстоятельство, что он застрелил пострадавшую в присутствии детей жертвы в возрасте 4 и 6 лет. Мати также обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием, которое он приобрел вместе с боеприпасами на рынке в Таллинне два десятилетия назад», - сказала Лауритс.

Уголовное следствие провела служба по преступлениям против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.