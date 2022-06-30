Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7»: правительство лишило финансирования проект новой Таллиннской больницы и репортаж с шоколадной фабрики
Сегодня в выпуске:
- Число заболевших Covid 19 в последние недели неуклонно растет. Что ожидать грядущей осенью? Подробности в сюжете нашего корреспондента.
- Новости Эстонии: кибермошенники стали работать по новой схеме, как можно будет активизировать Mobiil-ID, и почему в Нарве увеличилось количество эстонцев
- Правительство лишило финансирования проект новой Таллиннской больницы, городские власти узнали об этом из прессы. Все подробности в нашем сюжете
- В Раквере открывается крупнейший в регионе парк для занятий экстремальными видами спорта
- Европа изнывает от жары и экономит на воде, суперпаром в скором времени начнет бороздить воды шведской столицы, а злобный примат, вооруженный холодным оружием, держит в страхе жителей бразильской глубинки
- Репортаж с легендарной шоколадной фабрики: чем сегодня живет и какие новинки готовит старейшее кондитерское производство Эстонии
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 30 июня.