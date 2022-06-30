«Новости в 7»: правительство лишило финансирования проект новой Таллиннской больницы и репортаж с шоколадной фабрики

Сегодня в выпуске:

- Число заболевших Covid 19 в последние недели неуклонно растет. Что ожидать грядущей осенью? Подробности в сюжете нашего корреспондента.

- Новости Эстонии: кибермошенники стали работать по новой схеме, как можно будет активизировать Mobiil-ID, и почему в Нарве увеличилось количество эстонцев

- Правительство лишило финансирования проект новой Таллиннской больницы, городские власти узнали об этом из прессы. Все подробности в нашем сюжете

- В Раквере открывается крупнейший в регионе парк для занятий экстремальными видами спорта

- Европа изнывает от жары и экономит на воде, суперпаром в скором времени начнет бороздить воды шведской столицы, а злобный примат, вооруженный холодным оружием, держит в страхе жителей бразильской глубинки

- Репортаж с легендарной шоколадной фабрики: чем сегодня живет и какие новинки готовит старейшее кондитерское производство Эстонии