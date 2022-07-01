Делегации Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества» после возникшей вчера напряженности вновь собрались в 13.00 в Рийгикогу для коалиционных переговоров, передает Postimees.
Фото ⟩ Реформисты, соцдемы и «Отечество» собираются на напряженные коалиционные переговоры
Новой возможной правящей коалиции необходимо найти консенсус практически по всем основным вопросам, поскольку пока почти ничего не согласовано, кроме не облагаемого налогом минимума и увеличения поддержки одиноких родителей.
Нерешенными остаются вызывающие разногласия образование на эстонском языке, семейные пособия и вопрос о компенсации на энергию. Кроме того, безопасность и лесоводство.
Ситуация накалилась из-за вчерашнего решения правительства меньшинства Партии реформ прекратить финансирование Таллиннской больницы, что вызвало гнев соцдемов, находящихся у власти в Таллинне. Председатель горсобрания Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) назвал поведение белок свинством.
В то же время премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), вернувшаяся сегодня с саммита НАТО, и председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер обменялись взаимными обвинениями. Каллас обвиняет «Отечество» в намеренном воспрепятствовании переговорам, Сеэдер же обвиняет Партию реформ в неуважительном стиле и желании не считаться с пожеланиями других.
С точки зрения Партии реформ, договориться становится все труднее. Переговоры, вероятно, продолжатся в выходные.